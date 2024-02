El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados que «es evidente que yo no sabía nada» en cuanto a la trama de corrupción del ‘caso Koldo’.

El titular de Transportes, acusado por la diputada del PP Ester Muñoz de conocer la trama, le reprochó que «ustedes no están para dar lecciones a nadie» porque «son un partido que ha tapado muchas tramas».

La diputada le incriminó de ser partícipe del caso acusándolo de «conocer todo el entramado» y señaló que el Gobierno «ha sido el único que ha reducido las condenas de corrupción, que las ha amnistiado».

Por su parte, Puente recriminó al PP que «si yo he de conocer toda la trama, cuando no estaba en el Ministerio, ustedes tendrían que conocer entonces que en su partido se orquestaba la mayor trama de corrupción de este país, cuando se repartían sobres», en relación con la ‘caja B’ del partido ahora liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Por último, el ministro finalizó diciendo que el PP «ha dado un auténtico recital de no querer ver, no escuchar y no querer saber» en cuanto a la corrupción y apuntó que «la mejor garantía de que la corrupción no vuelva a campar por sus anchas es que ustedes no vuelvan al Gobierno», remarcando que «nosotros nos vamos a encargar de eso».