Qué ayudas puedes pedir si no te alcanza la jubilación

En 2023 se ha producido un aumento de las pensiones, revalorizándose un 8,5% de las contributivas. De esta forma, la pensión media en España es de 1.259 euros al mes, y la mínima a 783 euros mensuales en 14 pagas. No obstante, la inflación y la subida generalizada de los precios ha provocado que muchos jubilados no puedan llegar a final de mes con la paga mínima.

Por esta razón, muchos se ven obligados a recurrir a las ayudas que ofrece el Gobierno para poder llegar a final de mes. Para los jubilados que no llegan a final de mes con la jubilación, el organismo que lidera José Luis Escrivá contempla una serie de complementos para incrementar la paga. Estos son algunos complementos que puedes solicitar:

Complemento por hijo

Una de las formas de complementar el importe de una pensión del sistema público es el complemento por hijo, que tiene el objetivo de reducir la brecha de género en las pensiones y reparar el perjuicio en la carrera profesional que puede acarrear el cuidado de los hijos.

Los jubilados que compren la pensión mínima pueden solicitar complementos para incrementar su paga. Imagen: Freepik.

En 2023, las personas que tengan un solo hijo cobrarán 424,20 euros anuales, mientras que las que tengan dos hijos percibirán 60,9 euros mensuales y 848,40 euros anuales. Si bien los contribuyentes que tengan tres hijos pueden percibir 90,90 euros mensuales y 1.272,60 euros anuales, los que tengan más de cuatro hijos podrán cobrar 121,20 euros mensuales y 1.696,80 euros anuales por el complemento de brecha de género.

Complemento a mínimos

Aquellos pensionistas que no alcancen la pensión mínima, pueden solicitar el complemento a mínimos, una ayuda que ofrece el organismo para beneficiar a los más vulnerables. La cuantía del complemento a mínimos es de un máximo de 454 euros al mes en 2023, aunque dependerá del cada caso y de la situación económica del pensionista.

Ayuda para el alquiler

Para aquellos jubilados que no tengan una vivienda en propiedad y vivan en alquiler, el Ejecutivo contempla una ayuda de 525 euros. Para acceder a esta ayuda, que se puede solicitar hasta finales de año, es imprescindible percibir una pensión no contributivas, no tener vivienda en propiedad y ser titulares del contrato de alquiler.