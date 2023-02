Sin derecho a paro: estas son las ayudas de 480 euros que puedes recibir

Cuando una persona se queda sin trabajo, suele pensar en la prestación contributiva por desempleo, popularmente conocida como paro. Este subsidio que ofrece el Estado protege de la situación de desempleo a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de forma temporal o definitiva o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo.

Sin embargo, no todas las personas tienen derecho a comprar el paro o no cumplen los requisitos para solicitar dicha ayuda. Uno de ellos, es el de haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social durante al menos un año. No obstante, aquellos que no hayan cotizado suficiente y no puedan cobrar el paro, deben saber que el SEPE ofrece otros subsidios por desempleo para no dejar en situación de vulnerabilidad a estas personas.

Ayudas de 480 euros

La cuantía mensual de estos subsidios por desempleo es de 480 euros al mes, la cifra correspondiente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM. Para ello, también debes cumplir con una serie de requisitos, entre ellos estar en una situación legal de desempleo; estar inscrito como demandante de empleo y no obtener ingresos superiores al 80% del Salario Mínimo Interprofesional. Actualmente, el SMI se sitúa en los 1.080 euros.

Una de las ayudas que puedes percibir si has agotado el paro es el subsidio para mayores de 52 años. Se trata de una ayuda de 480 euros mensuales que se pueden cobrar hasta llegar a la jubilación, y que tiene el punto de ventaja que puede cotizar para la pensión. Además, es posible recibirla mientras se está trabajando y se percibe una remuneración salarial.

Dinero y calculadora.

El Estado contempla otro subsidio pensado para los contribuyentes que han trabajado por un periodo de tiempo inferior a un año. La ayuda económica varía según la cantidad de meses cotizados, pero también de las responsabilidades familiares que tenga la persona que tenga intención de cobrarlo. Mientras que si se ha cotizado entre 3 y 5 meses, se percibirá la ayuda por el mismo periodo de tiempo, si se ha cotizado por seis meses o más, el subsidio durará 21 meses. Además, si no se tienen responsabilidades familiares, la duración del subsidio 6 meses, siempre y cuando se haya cotizado por el mismo periodo.

También existe la Renta Activa de Inserción (RAI), un subsidio que tiene como objetivo «aumentar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo». Pueden solicitar esta prestación económica cuatro tipos de perfiles: