Sumar asegura no haber conocido ni interferido en las decisiones de Garzón sobre la consultora Acento

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró este miércoles que su formación no conocía la intención del exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida Alberto Garzón de fichar por la consultora Acento ni tampoco ha «interferido» para que finalmente desista de incorporarse a ella.

Lo hizo en declaraciones a los periodistas antes de entrar en una reunión con asociaciones del sector de la cultura y el audiovisual, horas después de conocerse que Garzón renuncia a fichar por la consultora fundada por el exvicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento José Blanco por la «incomprensión suscitada en el espacio político» al que pertenecen los dos.

«Alberto Garzón decidió dejar la política. Por tanto, las decisiones sobre su futuro laboral las tiene que dar él y no tenemos nada que comentar», comenzó despejando Urtasun, para acto seguido aclarar: «Nosotros no teníamos ninguna información sobre esta cuestión. No hemos interferido en ningún momento en esta cuestión e, insisto, el señor Garzón ya no está en política y el que tiene que dar explicaciones o las informaciones sobre lo que él va a hacer con su futuro profesional es él. Nosotros no hemos interferido en ningún momento».