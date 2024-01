Sumar pide ampliar el Impuesto a las grandes fortunas para cobrar también las herencias

Sumar ha reclamado este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que extienda el modelo del Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas al tributo sobre sucesiones y donaciones para permitir cobrar las «grandes herencias» y evitar que las comunidades autónomas puedan bonificarlo.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Hacienda, Carlos Martín, ha explicado que ante el «gran éxito» del impuesto ante las grandes fortunas es necesario «reforzarlo» y ampliarlo a «las grandes herencias y las donaciones». «Planteamos un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes herencias y donaciones, con el fin de avanzar en la lucha del dumping fiscal entre comunidades autónomas y siguiendo la buena práctica y el ejemplo del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas», ha incidido el ‘gurú’ económico del partido de Yolanda Díaz.

Según han explicado, a la vista de que el Impuesto a las grandes fortunas ha forzado a que comunidades del PP que hasta ahora lo bonificaban por completo, como la Comunidad de Madrid, lo hayan recuperado, este gravamen recaudaría lo que se deja de cobrar en las comunidades que lo bonifican.

En respuesta, la vicepresidenta se ha ceñido a que las cuestiones acordadas con Sumar están en el acuerdo de Gobierno firmado entre ambos partidos. «Es nuevo para mí y no me gusta pronunciarme sobre las cosas que no conozco», ha dicho Montero a la salida de la comisión, preguntada por este nuevo tributo.

En política fiscal, los de Yolanda Díaz han reclamado también que se cumpla con la reivindicación de las peluquerías, que piden un IVA reducido, que también se le aplicaría a los establecimientos veterinarios. Además, han reclamado que los pañales y los productos sin gluten se incluyan también en el tramo superreducido del impuesto.

Igualmente, sobre los márgenes empresariales, Martín -que antes de diputado fue el jefe del gabinete económico de CCOO- ha asegurado que los mayoristas «están elevando los márgenes por encima de los niveles de antes de la pandemia», por lo que ha propuesto un «impuesto inteligente» sobre la ganancia por cada venta que sería superior si excede los niveles prepandemia y neutro, en el caso que fueran los mismos que en 2019.