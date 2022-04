Técnicos de Hacienda piden deflactar el IRPF y subir el pago de las rentas altas

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han avalado este miércoles deflactar el IRPF, es decir, eliminar los aumentos causados por la inflación de este tipo de impuesto. No obstante, aseguran que esa medida no funcionará si, como contrapartida, no se aumenta la tributación de las «rentas y patrimonios altos», así como también de «los beneficios de las grandes empresas».

Según han explicado a través de un comunicado, Gestha rechaza «una rebaja generalizada de impuestos» debido al «aumento del gasto público para atender a los ciudadanos y empresas más afectadas por la guerra en Ucrania«, por el impacto que podría «provocar en términos de déficit y deuda».

Acerca de la propuesta elaborada por el PP que implica una bajada general de impuestos, los técnicos sí aceptan deflactar el IRPF porque podría evitar que los contribuyentes «deban pagar más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo» a causa de la inflación.

Por otro lado, llaman a aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas que no se hayan visto afectadas por la crisis. Se trata, añaden, de una serie de medidas avaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.

Gestha también ha recomendado reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como fortalecer el control del gasto público y mejorar su eficiencia, porque ayudaría a «evitar escándalos como el de las comisiones en contratos públicos como el de las mascarillas o el de Aquamed».