Los transportistas desafían al Gobierno: mantienen la huelga indefinida

Los transportistas huelguistas no ceden. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, asociación minoritaria que aglutina sobre todo a autónomos y asalariados y que ha convocado los paros del sector desde el inicio, mantendrá la huelga de manera «indefinida» al rechazar las ayudas «insuficientes» del Gobierno acordadas con las patronales mayoritarias, por lo que el paro iniciado el pasado 14 de marzo que está afectando a la cadena de suministro de toda España continuará los próximos días.

«Seguiremos con el paro nacional indefinido», ha declarado tajante tras 12 días consecutivos de paros el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, en declaraciones a los medios este viernes al término de su reunión con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que ha cedido reunirse con la plataforma tras el acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que integra las patronales mayoritarias y representa al 90% del sector.

Hernández ha explicado que la ministra se ha comprometido a presentarles en un plazo de dos a tres días un borrador de ley donde se garantizara la imposibilidad de contratar el transporte a pérdidas, de manera afectiva más allá de lo ya recogido en la Ley de Cadena Alimentaria, si bien le han trasladado a ella que «debido a la situación de quiebre total del sector se necesita «alguna medida transitoria».

Lo cierto es que las discrepancias y tensión entre la ministra Raquel Sánchez y la plataforma minoritaria convocante de los paros ha ido ‘in crescendo’ desde que al inicio de los paros la ministra llegó a calificarlos como «una parte minoritaria de ultras, en muchos casos de ultraderecha, que están utilizando actos de violencia para reivindicar», aunque finalmente este viernes se abrió a negociar con ellos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desmarcó de las críticas a la plataforma al afirmar que los huelguistas son «la parte vulnerable de la cadena del transporte, personas que están trabajando a pérdidas y cuentan con la comprensión el Gobierno».

Eso sí, a juicio de Raquel Sánchez, «no hay motivos para mantener este paro y la sociedad española no merece estar sometida a más incertidumbre«, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los transportistas para que se lean el acuerdo: «Por favor, que se lean el acuerdo; es un acuerdo histórico que el Gobierno va a cumplir», ha enfatizado.

Tras la reunión Hernández ha confirmado que se continuará con el paro nacional indefinido hasta que se garanticen medidas «provisionales y transitorias» que aseguren que los camioneros arrancan «sin perder dinero». Si no tenemos esa garantía y no se nos brinda esa posibilidad, nosotros no podemos desconvocar ese paro. Seguiremos con el paro nacional indefinido«, ha enfatizado.

El lunes continuará la huelga por la falta de medidas

Y es que, según ha dicho, por el momento «no se está dando respuesta a la situación actual económica que sufre el sector y no queda más remedio que seguir en la misma situación», si bien ha puntualizado que confía en que «en los próximos se replanteen todo» lo explicado desde la plataforma. «Nuestra situación es caótica y muy grave. Nos cuesta dinero trabajar«, ha denunciado.

La ministra de Transportes ha pedido a la Plataforma convocante que reactivara el lunes la actividad, pero el representante de la asociación ha exigido que se dispusiesen ya medidas aunque fueran provisionales para dar respuesta a la complicada situación por la que atraviesa el sector ante la presión del alza de los combustibles.

En este sentido, Hernández ha criticado que por parte del Gobierno «se ha desperdiciado mucho tiempo» en tratar de atender esta situación, ya que la problemática fue trasladada por la plataforma al Ministerio el pasado 8 de octubre de 2021 y. tras cinco meses no se ha implementado la Ley de Cadena Alimentaria para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas, cuando podría haberse dispuesto en entre dos y cuatro meses.

«Si no tenemos posibilidad de andar con los precios que nos pagan, entenderéis que no podemos pagar por trabajar», ha apostillado Hernández, quien ha denunciado la situación de «quiebra» del sector.

«Las medidas acordadas no cubren el 50% de las pérdidas mensuales»

A pesar de que Hernández ha valorado «todas las ayudas que entren al sector», ha manifestado la insuficiencia del paquete acordado entre el Gobierno y el CNTC porque se trata de «cantidades que no cubren el 50% de las pérdidas mensuales». «Bienvenidas sean las ayudas, pero necesitamos ayudas a la altura de las circunstancias. Seguimos de paro», ha zanjado.

Por su parte, taxistas, VTC, ambulancias y autobuses han desconvocado la manifestación prevista para este domingo 27 de marzo en Madrid tras el acuerdo alcanzado en l madrugada del viernes en el Comité Nacional de Transporte.