Yolanda Díaz impone la compensación de gastos a becarios frente a reticencias de los rectores

Ni un paso atrás en el objetivo de legislar para que los becarios dejen de «pagar» por realizar sus prácticas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que el gobierno impulsará la compensación de gastos y la cotización de las personas con prácticas no laborales a pesar de las reticencias de los rectores universitarios por su temor a que ello merme el número de prácticas.

Tras reunirse con representantes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y de la directiva del Consejo de la Juventud en España, en el marco de la elaboración del Estatuto del Becario, Díaz ha pedido a los rectores universitarios «altura de miras» y «compromiso» para acabar con la precariedad.

Díaz ha aclarado que la propuesta del Ministerio no es fijar una retribución a los estudiantes en prácticas no laborales, sino una compensación de gastos porque «a un estudiante no le puede salir caro formarse», de forma que las empresas deben de proveer de los medios y materiales necesarios a los becarios para realizar sus funciones.

En este sentido, ha asegurado que se trabaja con los rectores universitario en un grupo multidisciplinar e interministerial en el seno del Gobierno para escuchar sus planteamientos, pero, aunque comprende la «dificultad» que tienen por las «deficiencias de la falta de financiación de la universidad española» ha defendido que «no puede estar soportada» por los becarios realizando puestos de trabajo. «Nos consta a todos que a veces es así», ha apostillado.

Por ello, ha subrayado que la financiación de la universidad española debe discutirse con «seriedad» entre Gobierno y CCAA, pero hay que atajar la precariedad de los becarios y los investigadores. Así, ha dicho haber hablado ya con «muchos rectores», tras sus visitas a la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla o a la de Santiago de Compostela, y ha agradecido que sean «aliados» en la aplicación de la reforma laboral para evitar la precarización de las relaciones laborales en el seno universitario y en la ciencia.

Con todo, ha pedido a los rectores que se comprometan con las recomendaciones país que ha hecho la Unión Europea, ya que «no pueden ser una isla alejada de las realidades», sino que tienen que tener «altura de miras y compromiso con el país». «Estoy segura de que como han hecho con la reforma laboral, se van a comprometer con la regulación de la norma», ha añadido.

Promete diálogo con los jóvenes para atender sus reivindicaciones

La vicepresidenta se ha comprometido a contar con los jóvenes con la Creup y el Consejo de la Juventud para escuchar sus reivindicaciones de cara a la elaboración del Estatuto del Becario, de forma bilateral a los trabajos ya iniciados en la mesa de diálogo social con los agentes sociales tras una primera propuesta del Ministerio, en paralelo a los trabajos del Ministerio de la Seguridad Social para configurar la cotización de los becarios.

Así, ha remarcado la importancia de que los jóvenes tengan «protagonismo» en la elaboración del Estatuto del Becario al ser los principales beneficiarios, algo que ha sido agradecido por parte del presidente de la Creup, Nicolás Marco Hernández, y la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Elena Ruiz.

Ruiz ha pedido que la norma sea «garantista» para los jóvenes y la formación para evitar situaciones de fraude, al tiempo que Hernández (Creup) ha dicho ver un «buen paso» para cumplir su reivindicación histórica de garantizar derechos y formatividad en las prácticas.

El texto de la propuesta del Ministerio de Trabajo recoge medidas para conseguir que el alrededor de medio millón de becarios existente en España obtenga una compensación mínima por sus gastos de material y desplazamiento, así como fijar límites en el número de becarios en función del tamaño de las empresas, asegurar sus descansos y vacaciones, tutorización y que puedan cotizar para generar derecho al paro.

En cuanto a los límites, se fijaría un solo becario para las compañías con una plantilla de 1 a 10 trabajadores; dos personas en prácticas en aquellas empresas de entre 11 y 30 personas; tres becarios en las compañías de 31 a 59 trabajadores y no podrá superar el 5% de la plantilla en aquellas empresas que cuenten con más de 60 trabajadores, según la propuesta de Estatuto del becario.

La vicepresidenta segunda ha recordado que la Inspección de Trabajo cuenta con un plan específico pata atajar el problema de los falsos becarios y ya ha levantado actas de infracción a empresas por más de 3.000 casos.