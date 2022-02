Los últimos frigoríficos del plan renove de Carrefour con mejores descuentos

El tiempo nos obliga a cambiar el frigorífico de nuestra cocina cada ciertos años. Supone un cambio bastante serio, más por el dinero que por otra cuestión. Además, ocupan un gran espacio en nuestro hogar, y deberemos saber el tipo de frigorífico que necesitamos según nuestras exigencias: más grande, más pequeño, combi, no frost… Las opciones son múltiples dependiendo lo que busquemos.

Leer más: Arcoroc tiene la jarra de agua para frigorífico mejor valorada en Amazon y está rebajada

Una de las mejores tiendas para encontrar el frigorífico a nuestra medida con las especificaciones indicadas es Carrefour. Como sabrás, de entre todas las secciones que tiene el supermercado francés, también tiene una destinada a electrónica y electrodomésticos, con lavadoras, frigoríficos… Y tienen un plan renove para frigoríficos, o más bien para electrodomésticos en general.

La idea es poder cambiar tu antiguo electrodoméstico por uno nuevo de bajo consumo, ya sean combis, frigoríficos, frigos americanos, congeladores… Dependiendo del centro en el que nos encontremos, será posible o no acogernos a este plan renove para frigoríficos de Carrefour. Por eso conviene informarse antes de adherirse a este plan.

Sea como fuere, te traemos una selección de los frigoríficos que te pueden interesar al mejor precio en Carrefour, y que puede que se adhieran el plan renove:

Frigorífico Combi Icecool

Si buscas un frigorífico sencillo y sin demasiadas excentricidades pero suficientemente grande, este es el ideal. De la marca Icecool, tiene etiqueta energética F, un tipo de refrigeración NoFrost Multicooling, y una medida de 1,86 centímetros de alto, con un color blanco simple. El precio de este frigorífico es de tan solo 349 euros en la web de Carrefour, casi 100 euros menos, ya que su precio original era de 419 euros. Uno de los más baratos de todo el catálogo. También disponible en la web del fabricante.

Frigorífico Combi No Frost de Beko

Los No Frost no necesitan descongelación natural del congelador para mantener la escarcha que se acumula, así que se puede congelar lo que quieras mediante el reparto del frío, lo que facilita desde el consumo hasta la limpieza, etcétera. Son un poco más caros al incorporar un motor extra, pero nada desorbitado. Por ejemplo, este de la famosa marca Beko. Es también Combi (frigorífico+congelador), con una capacidad de 253 litros. También tiene la etiqueta energética C Ahora tiene un prominente oferta, rebajado de 729 euros a 549 euros en la web de Carrefour. Tiene un color gris con el que darás un toque más sofisticado a tu cocina, pudiendo también adquirirlo en Amazon.

Combi No Frost de Samsung

Otra opción muy a tener en cuenta son los frigoríficos de Samsung, que, como el resto de su gama de electrodomésticos y móviles, destaca por su buen rendimiento. En concreto este es de color blanco, básico, y también es combi y no frost, exactamente igual que el modelo anterior. Este en concreto tiene una capacidad de 344L, y por su precio reducido tiene multitud de tecnologías, como la Space Max (máximo tamaño interior con mismo tamaño exterior), refrigeración integral, compresor digital Inverter, All-Around cooling para mantener la temperatura en cada balda… Y además de llevarnos un frigorífico combi de marca, lo haremos por un precio espectacular: 529 euros en la web de Carrefour. También está disponible para su compra en Amazon.

Un toque chic a tu cocina con este Candy Combi

Si quieres un toque distinto para tu cocina este es el ideal al mejor precio. Además, es muy útil, ya que en la misma puerta tiene un dispensador de agua de 55 centímetros de ancho. Tiene una calcificación energética categoría F, y también es combi. Comparado con el resto de frigoríficos, este no es nada pesado, tan solo 54.0 kg. En su interior encontramos cubitera, huevera, 3 bandejas principales y 1 estante de cristal con perfil. Con este toque tan chic, tiene un reducido precio de 389 euros en la web de Carrefour, o en la propia web del fabricante.

Frigorífico americano Haier

Los frigoríficos americanos destacan por tener doble puerta, y claro, ocupan prácticamente el doble de espacio, pero son mucho más grandes y con posibilidad de guardar el doble de todo. De hecho tiene una capacidad útil de 330 litros en el frigorífico y otros 191 litros de congelador. Tendrás que calcular bien las medidas de 177.75 x 90×8 x 64.7 si quieres que te quepa en tu cocina. Además, tienen un dispensador de agua bastante prominente. Obviamente, su precio también será mayor, y este en concreto, de la marca Haier, se encuentra rebajado, pasando de los 999 euros a los 849 euros en la web de Carrefour. También se puede adquirir en Amazon.