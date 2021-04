Aena pide 700 millones a la banca por la crisis turística

Con las operaciones en los aeropuertos españoles bajo mínimos, Aena busca dinero para no quedarse sin efectivo. El gestor aeroportuario español llegó a un acuerdo con diversas entidades financieras para que le presten 700 millones de euros que deberá devolver entre 2023 y 2026 para hacer frente a la crisis turística provocada por la Covid-19.

La compañía que preside Maurici Lucena comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pacto con la banca: 700 millones de euros de los que podrá disponer hasta octubre de 2021 y que le servirán para hacer frente a un verano lleno de incertidumbre, como será el próximo.

“Aena continúa adoptando las medidas que se consideran necesarias para reforzar su liquidez por la situación creada por el Covid-19 en su actividad empresarial”, defendió la compañía en la nota enviada al regulador bursátil.

Con la operación anunciada este lunes, el gestor aeroportuario eleva la disponibilidad de caja y las facilidades crediticias a un total de 2.254 millones de euros. A la cifra se le suma la posibilidad de realizar emisiones de hasta 900 millones de euros a través del programa Euro Commercial Paper, del que se encuentran disponibles 845 millones.

Aena no olvidará la crisis hasta 2026

Es posible que el acuerdo con la banca no sea el último de estas características que deba aprobar Aena. Según los cálculos de la cotizada, los niveles de tráfico aéreo en España no recuperarán los niveles prepandemia hasta, como pronto, 2026. En su hoja de ruta, los 275 millones de pasajeros de 2019 no se superarán hasta 2026. Al cierre de 2020, el dato fue de 76 millones de personas.

De este modo, el camino diseñado por el gestor aeroportuario es: 184,6 millones de pasajeros en 2022, 229,5 millones de pasajeros en 2023, 255 millones de pasajeros en 2024, 269,8 millones de pasajeros en 2025 y 279,1 millones de pasajeros en 2026.

El impacto del coronavirus también provocó que Aena se viese obligada a detener las inversiones en los aeropuertos de Barcelona y Madrid para ampliar su capacidad y convertirlos en un hub inmobiliario. Está previsto que se reanuden en 2026.