Alerta de estafa masiva a clientes de Caixabank, Openbank y BBVA

Los ciberataques están a la orden del día. Los ciberdelincuentes aprovechan cada movimiento para atacar a sus víctimas con el fin de robar datos personales y poder llegar a sus cuentas bancarias. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una nueva estafa de smishing, una variante del pishing, a través de SMS.

En este caso, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias para acceder las credenciales de acceso al servicio bancario de los clientes para robar dinero. La OSI ha detectado estos fraudes en el Banc Santander, Caixabank, BBVA, Bankinter, Unicaja, Openbank, Ibercaja, Abanca y Kutxabank.

«Los mensajes SMS detectados últimamente, contienen enlaces fraudulentos con dominios como .ly, .to, .at, .com, .eu, etc. Otro método es utilizar vocales en mayúsculas entre las palabras del enlace, no siendo tan fácil de detectar un enlace sospechoso, como “tubanco.notIfIcación”. Además de usar palabras como: “seguridad”, “activar”, “actualizar”, “tarjeta”, “reactivar”, “cuenta” o “bloqueo” para incitar a la víctima a acceder al enlace lo más rápido posible», explica la OSI en su web.

En concreto, los ciberdelincuentes intentan alarmar al usuario para que pulse sobre el enlace y siga los pasos. No obstante, hay algunas evidencias que pueden hacer saltar las alarmas a las víctimas y detectar que se trata de una estafa. Por regla general, aunque en ocasiones consigan engañar a su víctima, los SMS suelen estar repleto de faltas ortográficas y gramaticales o utilizan un lenguaje que una entidad bancaria no utilizaría.

¿Qué hacer si has hecho clic?

Si has recibido un SMS de estas características, accedido al enlace y facilitado tus datos de acceso (usuario y contraseña), así como cualquier otro dato de carácter personal o financiero, tienes que contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles para cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar, bloquear el acceso a tu cuenta, tarjetas, así como para modificar y actualiza los datos de acceso al servicio de banca online.

Recomendaciones de la OSI para evitar ser víctima

Para evitar ser una de las víctimas de este tipo de fraude, la OSI ha lanzado un seguido de recomendaciones: