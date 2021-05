Amazon sopesa abrir farmacias y consolidarse en el negocio de los medicamentos con receta en EEUU

Amazon está considerando opciones para crear una presencia física de farmacia minorista en los Estados Unidos, según han revelado a Business Insider tres personas familiarizadas con el asunto. Es parte de un plan para ganar una mayor porción de la industria de medicamentos recetados.

No hay un plan concreto para hacerlo, y las conversaciones son principalmente exploratorias, han asegurado las personas. No estaban autorizados a hablar con la prensa. Cualquier despliegue significativo de tiendas podría llevar más de un año, dice uno de ellos. Amazon Pharmacy, que se lanzó en noviembre, permite a las personas comprar sus medicamentos recetados online con el envío de dos días si eres miembro de Prime.

La empresa ha discutido la creación de tiendas independientes en varios de lugares, incluyendo Boston y Phoenix, dice una persona con conocimiento directo del asunto. También se ha hablado de poner las farmacias dentro de los locales de Whole Foods propiedad de Amazon, han apuntado las tres personas.

Las tiendas locales podrían ayudar a Amazon a llegar a más tipos de pacientes con necesidades más urgentes debido a la cantidad de tiempo que se necesita para enviar los medicamentos. Las acciones de diferentes compañías del sector de la salud cayeron el miércoles por la mañana en Estados Unidos al conocerse la información de Business Insider.

Solo en las compañías de farmacias minoristas se vendieron acciones por valor de más de 6.000 millones de dólares una hora después de la publicación de la información. Rite Aid y Walgreens cayeron más de un 4%; CVS, más de un 3%; mientras tanto, mayoristas como Cardinal Health y aseguradoras como Cigna también sufrieron caídas de alrededor del 1%.

Pero las acciones se estabilizaron un poco al final del día. Rite Aid cerró con un descenso del 2,49% en la jornada, y CVS bajó solo un 1,56%. Las acciones de Walgreens, sin embargo, seguían bajando más de un 4%. El miércoles, los analistas del sector sanitario escribieron en sus notas que la entrada de Amazon en el sector farmacéutico es todavía teórica, y subrayaron que le llevaría años hacer mella en los negocios minoristas de las otras empresas.

Amazon podría probar diferentes estrategias de farmacia

Un portavoz de Amazon dice que la compañía no comenta sobre rumores o especulaciones. “Amazon Pharmacy se centra en hacer que la farmacia de entrega a domicilio sea más fácil y más útil para los clientes”, señala el portavoz. “Los clientes pueden completar una transacción de farmacia completa en su ordenador o dispositivo móvil a través de la app de Amazon y hacer que los medicamentos lleguen a su puerta, con entrega gratuita en dos días para los miembros de Prime”.

Es probable que veamos a Amazon probar diferentes estrategias para sus farmacias presenciales, han asegurado dos de las personas con las que ha hablado Business Insider.

Amazon compró Whole Foods en 2017, y las acciones de las compañías farmacéuticas se hundieron el día en que se anunció el acuerdo ante la sospecha de que Amazon podría entrar en el negocio. Pero hasta ahora, Amazon aún no ha aprovechado los más de 350 locales de Whole Foods, que por el momento no tienen farmacias, para construir un nuevo negocio en torno a las recetas médicas, un mercado multimillonario en Estados Unidos.

Construir farmacias dentro de Whole Foods sería una gran tarea porque cada tienda requeriría nuevos equipos, y la empresa tendría que contratar a farmacéuticos. Con solo 350 tiendas, Whole Foods no ofrece el mismo nivel de alcance geográfico que otros gigantes farmacéuticos como CVS y Walgreens, lo que hace que los posibles beneficios sean inciertos.

La construcción de este tipo de infraestructura puede llevar años, según han explicado los analistas sanitarios de Evercore ISI Elizabeth Anderson y Patrick McNally en una nota enviada a sus clientes este miércoles. Requeriría un aumento en la contratación, con unos 3 farmacéuticos y 5 técnicos necesarios por cada local, para igualar los servicios en otras farmacias. Ese tipo de modelo de negocio necesitaría de unas 200 recetas al día para alcanzar el punto de equilibrio, aseguran.

“Aunque un nuevo y gran competidor no es algo que sea recomendable descartar por completo, observamos que AMZN ha estado en la farmacia desde 2018 con su adquisición de PillPack y en el tiempo transcurrido la compañía no ha ganado mucha cuota de mercado (incluso desde el relanzamiento de Amazon Pharmacy el otoño pasado)”, matizan Anderson y McNally.

El sector de las farmacias minoristas es también muy competitivo, y muchos mercados ya están saturados con establecimientos de CVS, Walgreens, Walmart y Rite Aid, señalan en una nota los analistas de Cantor Fitzgerald Steven Halper y Kyle Mikson. También queda por ver si la oferta online de Amazon, incluyendo los supuestos descuentos, tendrá éxito, explican.

Las mayores farmacias tienen miles de tiendas

Las mayores farmacias estadounidenses por recetas, como CVS Health, Walgreens y Walmart, tienen miles de tiendas cada una.

Los expertos de la industria han especulado durante mucho tiempo que el negocio de farmacia de Amazon también construiría una huella de farmacia minorista, especialmente después de las inversiones del gigante de 1,6 billones de dólares en servicios de supermercado.

Amazon Pharmacy tuvo su inicio cuando Amazon adquirió la farmacia en línea PillPack en 2018. PillPack fue diseñada para personas con múltiples recetas diarias, como clientes con condiciones crónicas cuyos medicamentos son predecibles y pueden ser programados por adelantado.

El establecimiento de tiendas físicas, además del negocio online, podría permitir a Amazon hacerse con una mayor porción del mercado de medicamentos recetados en Estado Unidos, que asciende a 370.000 millones de dólares, ya que muchas personas necesitan medicamentos con mayor urgencia que en 48 horas. Las personas a las que se les diagnostica una infección, por ejemplo, pueden ser más propensas a enviar su receta a una farmacia cercana para poder recogerla inmediatamente.

Tras la adquisición de PillPack, Amazon ha mantenido un silencio relativo sobre sus actividades en el sector farmacéutico durante años, pero recientemente ha ido introduciendo más funciones. A principios de este mes, lanzó una herramienta que permite a los compradores comparar los precios de los medicamentos en las farmacias.

Pero muchas de sus ventajas dependen de otros actores sanitarios establecidos. El ahorro que Amazon Pharmacy ofrece a los miembros de Prime, por ejemplo, se administra a través del gestor de beneficios farmacéuticos Inside Rx de Express Scripts.

En virtud de este beneficio, los miembros pueden ahorrar hasta un 80% en medicamentos genéricos y un 40% en medicamentos de marca al pagar los medicamentos sin seguro a través de Amazon. O en más de 50.000 otras farmacias, muchas de las cuales son propiedad de los rivales minoristas de Amazon.

