A este banco le encanta hacer «planes en familia»: 150 euros por traerlos como nuevos clientes

Bankinter se ha lanzado a por las familias con una nueva promoción. A través de esta iniciativa, que recibe el nombre de ‘Bankinter en familia’, el banco se propone captar nuevos clientes mediante la entrega de un incentivo económico.

En el marco de la promoción, las personas que ya tienen algún producto contratado en la entidad financiera podrán animar a sus «padres, hijos mayores de edad, abuelos, hermanos o pareja» a formar parte del banco y recibir un regalo de 150 euros.

Cuáles son las condiciones

Para conseguir el regalo es indispensable cumplir algunos requisitos, como ser una persona física, mayor de edad y residir de forma legal en España, tal y como desgrana la entidad financiera en su página web. También deberán abrirse una de las cuentas que comercializa el banco y que den derecho a participar en la promoción:

Nómina

Nómina Joven

Pensión

Profesional

No Nómina

Joven

Bróker

Corriente (excepto Cuenta Digital)

En el caso de que se contrate una cuenta nómina, pensión, profesional, no nómina, nómina joven se podrá tener hasta dos cuentas corrientes, sin comisión de mantenimiento, tanto para clientes como para ya clientes.

A lo largo del proceso de contratación, el nuevo cliente habrá de introducir un código promocional facilitado por la persona que ya es cliente de Bankinter. Además, deberá tener un saldo en cuenta o en productos de inversión con un importe mínimo de 15.000 euros en los siguientes 30 días naturales desde la apertura de la cuenta bancaria y mantenerlos durante un periodo mínimo de seis meses.

Las personas que quieran participar en la promoción habrán de hacerlo antes del 31 de diciembre o de que se produzca la apertura de 5.000 nuevas cuentas, cuando el banco pondrá punto final a la iniciativa. Otro factor a tener en cuenta, señala la compañía, es que cada cliente puede traer a un máximo de tres nuevos clientes.

Bankinter ha recordado que la promoción no se puede acumular con otras ofertas lanzadas por la entidad financiera y ha recalcado que, en caso de que se produzca el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas por parte del nuevo cliente, habrá de devolver el importe bruto abonado por la promoción.

En cuanto al pago del incentivo, ha concretado que los nuevos clientes recibirán en su cuenta el pago del incentivo el primer día hábil después del día 5 del mes siguiente al que hayan cumplido los requisitos de la promoción.

Cuentas remuneradas

Tanto las personas que ya son clientes de la entidad financiera como los nuevos clientes pueden acceder a cuentas remuneradas al 5%, siempre y cuando no haya sido titulares de una cuenta nómina, pensión, profesional, no nómina o nómina joven a lo largo de los doce meses anteriores a la contratación y no hayan recibido remuneración en alguno de estos productos financieros.

Para acceder a las cuentas remuneradas al 5% que ofrece el banco se deben cumplir algunos requisitos. Foto: Freepik.

Los requisitos a cumplir para acceder y mantener las ventajas de las cuentas remuneradas son los que figuran a continuación: