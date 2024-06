BBVA descarta otras compras si descarrila la opa hostil sobre el Banco Sabadell

El BBVA apostará por el crecimiento orgánico dentro del sector financiero español en el caso de que la opa hostil por el Banco Sabadell no salga adelante, descartando la potencial compra de otras entidades para aumentar su posición en el mercado.

Así lo ha manifestado el responsable de la entidad en España, Peio Belausteguigoitia, durante una intervención en los cursos de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, insistiendo en que la operación busca ampliar el negocio destinado a las pymes y que, en caso de que no se aceptara por parte de los accionistas, continuarían con su estrategia que ha dado «resultados excelentes» en los últimos años.

El ‘country manager’ de BBVA ha subrayado en que la razón detrás de la oferta de compra está en la «complementariedad» de ambos bancos y en el interés que tiene la financiera con raíces vascas en crecer en el sector destinado a las pymes. Este año aspiran a conseguir 80.000 nuevos clientes en este segmento, con unos datos de arranque de año que son muy positivos, ha asegurado.

La adquisición del Banco Sabadell es «muy atractiva», ha insistido Belausteguigoitia, tanto si las autoridades permiten la fusión final como si no, ya que la reestructuración de costes descansaría en «gastos generales y de tecnología» y no tanto en términos de personal o de cierre de sucursales. «En términos de servicio, estamos seguros y confiados en que no se percibiría [un detrimento] en términos de calidad», ha zanjado.

Uno de los elementos de mayor incertidumbre alrededor de la operación es el veredicto final que dé la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría llegar mucho más tarde de que la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) dé su autorización a la operación bursátil.

La presidenta de Competencia señaló el martes durante su intervención en el curso de la APIE que los plazos para autorizar definitivamente la operación, en el caso de que lo hiciera y sin tener en cuenta potenciales compromisos o condiciones para que saliera adelante, podrían extenderse más de ocho meses, que fue la duración del informe sobre la concentración de laCaixa y Bankia. Un proceso, señaló, en el que ambas entidades iban de la mano.

Belausteguigoitia ha quitado hierro a este asunto, insistiendo en que confían en recibir la aprobación: «Estamos trabajando mano a mano interactuando con los distintos organismos y siendo proactivos con la información detallada que nos están solicitando».