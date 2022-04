BBVA refuerza su equipo creativo con Amaia Ugarte en la dirección

BBVA Creative, agencia «in-house» de BBVA, ha reforzado su equipo creativo con la incorporación de la publicista Amaia Ugarte como Digital Creative Director.

Ugarte está licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Navarra, con estudio en dirección de arte en la Miami Ad School Madrid, donde también fue profesora entre 2012 y 2021. Inició su carrera profesional en Sra. Rushmore, la agencia de publicidad en la que forjó sus conocimientos sobre directora de arte.

Seguidamente fue directora creativa en Crepes and Texas, una agencia de comunicación y diseño enfocado al mundo digital. Asimismo, en 2018 fue directora de Shackleton, donde hizo campañas para marcas como El País, Rastreator y Aena.

Durante la fase de fusión de esta última agencia publicitaria con Accenture Interactive, la recién llegada al grupo creativo de BBVA fue la directora creativa digital del proyecto de Ventas Digitales de la banca presidida por Carlos Torres Vila.

“Cuando se me presentó la oportunidad de trabajar para BBVA Creative, me visualicé entrando en la casa del cliente y los miles de briefings posibles a los que me enfrentaría”, ha afirmado Ugarte, que coge este nuevo reto para «seguir haciendo crecer una marga, ahora, desde su ADN y en su propia agencia in-house», ha señalado.

La agencia creativa del banco lleva más de una década dando soporte a todo el Grupo BBVA en las distintas geografías donde la entidad financiera opera. El propósito de BBVA Creative es fortalecer la marca BBVA global y localmente, colaborando con quienes comparten este objetivo, aportando valor estratégico y sumando poder creativo a la comunicación.