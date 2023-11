Así llegan BBVA y Santander al mandato de Javier Milei en Argentina  

Argentina tiene un nuevo presidente: Javier Milei. El mediático político ultraderechista recalará en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, y con ello, el país con capital en Buenos Aires entrará en una era que, hasta ahora, es desconocida. De la misma forma que la sociedad argentina inicia una nueva etapa, también lo hacen las empresas que operan en Argentina, entre las que destacan algunas españolas, como BBVA y Santander.

Ambos bancos, los más internacionales del sector en España, encaran a una nueva etapa que, atendiendo a las palabras de Javier Milei, traerá consigo varios cambios en materia económica y, por ende, en el entramado financiero argentino. Y es ahí donde BBVA y Santander podrían sentir el efecto de la política económica que está por venir.

BBVA y Santander ganan en Argentina más de 500 millones entre las dos

Hasta ahora, ambas entidades, al igual que el resto que operan en el país latinoamericano, se han manejado en un entorno hiperinflacionario, con unos tipos de interés que, hasta octubre, están en el 133%. Pese a la volatilidad y la elevada incertidumbre que impera en Argentina, tanto BBVA, como Santander, se han mostrado resilientes ante las variaciones. Y, aunque los últimos resultados de las firmas españolas en Argentina denotan un cierto deterioro devenido de la hiperinflación y los tipos, los dos siguen reportando ganancias.

BBVA cerró los primeros nueves con un beneficio de 138 millones de euros, cerca de un 12% menos con respecto al mismo periodo del anterior curso. Argentina es el segundo país que más beneficio reporta a la entidad liderada por Carlos Torres de entre los que incluye en el mercado latinoamericano, dónde BBVA excluye a México.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. EFE/Pedro Puente Hoyos

Por su parte, Banco Santander cerró septiembre con unas ganancias de 406 millones de euros en Argentina, un 73% más con respecto al mismo periodo del curso anterior. La firma cántabra ha visto impulsado sus ganancias en tierras argentinas debido a que los márgenes de interés se han disparado en el tercer trimestre un 31%, hasta los 1.767 millones de euros.

El efecto de las subidas de tipos de interés ha catalizado los ingresos de ambos bancos en el país. Cabe destacar que el Banco Central de Argentina viene subiendo las tasas oficiales de forma consecutiva desde diciembre de 2021 hasta llevarlas al 133% actual.

La hiperinflación y los tipos disparados también penalizan a los bancos

El endurecimiento monetario, que hasta ahora no está dando resultado sobre la inflación, ha valido para que los dos bancos catalicen ingresos millonarios. Pese a esto, la hiperinflación, pero, sobre todo, el efecto de las subidas de tipos, ya se están dejando sentir en las métricas de BBVA y de Santander.

Sin ir más lejos, el banco presidido por Ana Botín registra una caída de los préstamos cercana al 2%, así como una caída de los depósitos superior al 16%, entre los distintos puntos que destacan en las cuentas del Santander en Argentina. En términos generales, el activo de la firma santanderina cede un 7,1%, mientras que el pasivo desciende más de un 6% hasta el tercer trimestre del curso.

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín (EFE)

En cuanto al rendimiento de BBVA en tierras argentinas hasta septiembre, la firma bilbaína ha visto como la concesión de préstamos cedía más de un 8% en términos interanuales, mientras que la gestión de depósitos cede cerca de un 6% con respecto al tercer trimestre de 2022. Es decir, las métricas son similares a las que registra su homólogo en Argentina, con la diferencia de que BBVA no logra elevar sus ganancias con relación al mismo tramo en 2022.

BBVA y Santander tienen unas ratios de mora controladas

El punto positivo en el que coinciden ambas entidades es que, pese a los tipos elevados, las ratios de mora no son preocupantes. Aunque las tasas oficiales han rebasado el 100% en lo corrido del ejercicio, la ratio de mora de BBVA se mantiene sobre el 1,8%, mientras que Santander registra una tasa de morosidad del 1,91%. En ambos casos, similares a las que reportaron hasta septiembre de 2022.

Es decir, pese a la incertidumbre y volatilidad que genera la hiperinflación, y el endurecimiento monetario ejercido por el BCRA, los bancos españoles que operan en Argentina no experimentan impagos y, además, han logrado disparar sus márgenes de interés para cubrir la menos concesión de crédito, así como la retirada de depósitos, entre otros aspectos.

Milei quiere dolarizar la economía y abolir el BCRA

Asumir la presidencia de Argentina también conlleva trazar un plan económico que valga para, como poco, reflotar parte del ecosistema financiero del país y, sobre todo, reducir la elevada inflación. Milei pretende atajar estos problemas dolarizando la economía argentina, cuestión que ha sido discutida por algunos miembros de su propio equipo.

«No vamos a dolarizar si no hay dólares«

La instauración de una nueva moneda en sustitución del peso argentino es una de las propuestas en firme del dirigente ultraliberal, aunque también entiende de las dificultades que acarrea este movimiento. «No vamos a dolarizar si no hay dólares«, expresaron hace más de dos meses los asesores del nuevo presidente.

Cabe destacar que Argentina está sumida en una profunda de deuda, y que hoy por hoy su moneda está en continua devaluación.

Otra de las medidas polémica del nuevo mandatario liberal es la abolición del BCRA. Milei defiende borrar el Banco Central argentino, idea que, para la mayoría de los economistas, no se ajusta a la realidad de una nación económicamente potente. De suprimir dicha institución, el país no tendría un ente que controle la política monetaria, ni se encargue de atajar los problemas que pudieran devenir con la inflación. Y es que, aunque varios expertos coinciden en que no se ha hecho un uso correcto de la política monetario, la mayoría defiende mantener el BCRA.

Está por ver si Milei lleva a cabo todas las medidas que, durante meses, ha asegurado hacer en caso de llegar al poder. Lo que está claro es que Argentina entra en una nueva etapa en la que levitan varias dudas de cómo se amoldarán ciudadanos y empresas a lo que promete ser una revolución económica. BBVA y Santander mantendrán los ojos abiertos a las futuras propuestas económicas que lleguen.