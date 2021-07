Binter y Air Nostrum recuperan pasajeros pese a las restricciones de viaje

Las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia del coronavirus han afectado drásticamente a las aerolíneas, que en España registran números de pasajeros transportados muy inferiores a los habituales, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país hace muy poco se había acostumbrado a batir récords históricos de turismo.

La crisis, íntimamente relacionada con la interrupción forzosa del turismo internacional, no ha golpeado a todas las aerolíneas por igual. Desaparecidos o reducidos al mínimo los vuelos de largo radio han cobrado fuerza las rutas de medio y sobre todo, de corto radio. Así se explican las cifras positivas de viajeros que han registrado Binter y Air Nostrum en un primer semestre de año que ha sido incluso peor que el año pasado, que tuvo un inicio normal antes de que estallara lo peor de la pandemia.

En concreto, la aerolínea canaria Binter ha registrado un total de pasajeros para el primer semestre de 2021 de 2.408.817, una subida del 36,8% respecto a los 1.761.415 pasajeros con los que contó durante el mismo periodo en 2020.

Air Nostrum no ha protagonizado una subida tan espectacular, pero sí arroja cifras positivas. La aerolínea valenciana crece un 12,7% al lograr sumar 1.967.651 pasajeros desde enero hasta junio de 2021. Durante ese intervalo en 2020, logró 1.745.751 pasajeros.

Los 647.402 pasajeros ganados por Binter y los 221.900 obtenidos por Air Nostrum les dejan cuotas de mercado del 8,9% y del 7,3%, respectivamente. Es decir, Binter dobla su cuota respecto al 4,1% con el que contaba en 2020 mientras que Air Nostrum se queda cerca al asumir un 7,3% de cuota, subiendo desde el 4% de junio de 2020.

Las cifras contrastan con la media de las 10 principales aerolíneas que operan en España, que se han perdido casi uno de cada tres viajeros en el primer semestre respecto al año pasado, en el que hubo dos meses de relativa normalidad antes de que las restricciones se extendieran a lo largo de todo el mundo con el estallido de lo peor de la pandemia.

Vueling, Ryanair e Iberia siguen siendo las aerolíneas con mayor tráfico de pasajeros y cuota de mercado, pero las 3 han visto como su número de pasajeros se reducía considerablemente.

En concreto, Vueling ha protagonizado una caída del 27,6% de viajeros, mientras que Ryanair se ha dejado más de la mitad (-53%) e Iberia ha tenido una caída ligeramente menos acusada (-22,7%). Sin embargo, la aerolínea que más pasajeros ha dejado de transportar este primer semestre de 2021 ha sido EasyJet, con una caída del 76,5% que se traduce en 1,8 millones de pasajeros menos que el año pasado.

Una caída menos pronunciada

Un dato relevante en toda esta vorágine de cifras, no obstante, es cómo han cambiado los números no solo desde 2020, sino desde 2019 y 2018, aquellos años felices donde el coronavirus no existía

Mientras que empresas como Ryanair, que ha visto caer sus cifras de pasajeros de los 23 millones en 2019 hasta los casi 4 millones de este año, o Vueling —que ha pasado de 19 millones y medio entonces a 4,7 millones ahora—, Binter y Air Nostrum se han mantenido.

Tanto Binter como Air Nostrum redujeron su cifra de viajeros transportados en niveles prepandemia hasta ahora, sí, pero el descenso no ha sido tan acusado como los del resto de aerolíneas.

Una imagen de un aeropuerto de Aena

Binter se manejaba en torno a un poco más de los 3 millones de pasajeros tanto en 2018 como en 2019, y cayó a 1,7 millones en 2020. Sus casi 2 millones y medio actuales son, por tanto, lo más cercano a una vuelta a la normalidad que ha experimentado una aerolínea en España.

Igual ocurre con Air Nostrum. La compañía se movía en los 4 millones de pasajeros tanto en 2018 como en 2019, y también se desplomó hasta 1,7 millones en 2020. Su tráfico de 1,9 millones de pasajeros este año, por tanto, indica que queda camino por recorrer, pero le acerca a la recuperación.

El turismo nacional y el predominio de las islas como impulsos

Para entender la subida respecto a 2020 de Binter y Air Nostrum y parcial recuperación respecto a los niveles prepandemia, basta con atender al predominio de los pasajeros nacionales respecto a los internacionales en los resultados publicados por Aena, y a la lista de aeropuertos con más tráfico en España durante este primer semestre

El total de viajeros españoles durante estos 6 meses ha sido de casi 15 millones, lo que supone una caída de tan solo el 4,8% respecto a 2020. Los números, eso sí, siguen lejos de los cerca de 40 millones de pasajeros españoles que viajaron en 2019 y 2018.

Nada que ver la disminución de pasajeros de otros países europeos, que en el caso de Reino Unido, por ejemplo, se ha reducido un 89,9%.

Si en el primer semestre de 2020 hasta 5.705.736 pasajeros de las islas británicas visitaban nuestros aeropuertos, este año esa cifra solo llega a 575.270. En 2019, hasta 20,5 millones de pasajeros llegaron en vuelos procedentes o con destino a Reino Unido.

En los aeropuertos de Canarias el tráfico ha caído un 40,3% respecto a junio de 2020, pero la mayor libertad en viajes interinsulares sin duda ha supuesto un buen negocio para Binter. Tanto es así, que Binter llegó incluso a ser la líder del país hace justo un año.

Palma de Mallorca, mientras tanto, es el único aeropuerto que crece en los datos ofrecidos por Aena. En 2020 vio a 2 millones de pasajeros pasar por sus puertas, mientras que este año ha visto a 3.

Air Nostrum sin duda debe haber visto un filón en las islas, por lo que anunció a principios de julio la puesta en marcha de nuevas rutas entre la península y Canarias, e incrementó un 70% la oferta de plazas en Baleares.

Noticia original: Business Insider

Autor: Ulises Izquierdo