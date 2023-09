Pistoletazo de salida a las elecciones de la Cambra de Barcelona entre graves acusaciones cruzadas

Us hauria de caure la cara de vergonya, en ple període electoral montar un autobombo institucional, a la vegada que ets candidat

Aquesta és la cultura democràtica d’Eines. Us ompliu la boca del que no sabeu ni el que és: democràcia

A #VadEmpresa , mai, mai, ens comportarem així https://t.co/jKLLppEw2V