La derecha se queda en Cataluña sin el voto de 14.000 taxistas: «El taxi amarillo y negro es referente mundial en la lucha contra Uber»

Tito Álvarez (Barcelona, 1976), conversó el martes por la mañana con Salvador Illa (PSC), por la tarde con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el lunes se encontró con representantes de los Mossos, y hoy miércoles se verá con otros conocidos políticos en la recta final para las elecciones del domingo en Cataluña.

El representante del sector del taxi en Barcelona, líder de la asociación Élite Taxi Barcelona, está también ‘en campaña’. Con capacidad para movilizar más de 14.000 votos (el número de taxistas en Cataluña, 3.000 de ellos paquistaníes), los candidatos que se presentan este domingo a las elecciones en Cataluña se acercan a Tito Álvarez.

«En las pasadas elecciones municipales, el voto del taxi fue clave para hacer alcalde a Collboni«, afirma Tito Álvarez en una entrevista mantenida con este diario, recordando que el PSC se impuso a Ada Colau por un puñado de votos.

«Podemos parar la ciudad, colocamos 2.000 taxis en la Gran Vía y paramos Barcelona, si tocan lo nuestro vamos a muerte», advierte Tito Álvarez

De momento, Álvarez no ha pedido el voto para ningún candidato en particular. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas, de junio de 2023, sí lo hizo, reclamando el apoyo del taxi a Jaume Collboni (PSC). Pero tiene claro a quienes no va a apoyar el sector del taxi en las elecciones de este domingo: PP, Ciudadanos y Vox.

«Soy de izquierdas, antifascista, no soy independentista», precisa, «y PP, Vox y Ciudadanos me caen fatal, la verdad», comenta. «Son muy liberales y apoyan a las plataformas contra las que nosotros combatimos», indica.

«Es estrategia», señala. «Vamos contra poderes muy fuertes, Uber, Cabify… Tenemos que jugar también en el terreno de la política«, explica. «De la dignidad no se come», añade. «Me han llamado de todo, traidor, que si me paga Uber… De todo, pero al final yo estoy dispuesto a lo que sea para defender la familia del taxi», asegura.

«Nos hemos convertido en un sector importante, llevamos diez años trabajando en ello, ahora somos un grupo de presión, como un lobby», dice. «Pedimos el voto para aquellos que nos han ayudado, por lo que nos han dado, no por lo que nos prometen», subraya.

«El PSC ha hecho una defensa radical del taxi, es el partido que ha llevado las leyes para limitar a Uber y demás desde el Gobierno de España y en el AMB [Área Metropolitana de Barcelona] y ha sido clave en las leyes Catalanas», sostiene. «Los demás partidos, menos la derecha, la verdad es que nos han tratado muy bien, pero es el PSC el que tiene la capacidad y el poder de cambiar las cosas; la CUP o Podemos me caen muy bien, pero no tienen la fuerza necesaria para cambiar nada».

Gracias a las decisiones políticas adoptadas en Cataluña en lo referente al taxi y a las VTC, «el taxi amarillo y negro [el que circula por Barcelona] es el más protegido del mundo», defiende.

«El taxi de Barcelona es referente mundial en la lucha contra Uber«, afirma. «En Barcelona el taxi es un negocio seguro, aquí hay faena siempre, congresos, cruceros… Y las normas de circulación nos favorecen, somos más veloces que las VTC».

Tito Álvarez se refiere también en la conversación con este diario a Junts. El partido liderado por Carles Puigdemont les ha apoyado, señala, pero ahora ha generado cierto recelo en el sector del taxi. «Han nombrado de número dos a una persona de Sillicon Valley [Anna Navarro], que se reúne con Uber o con Airbnb, así dudo mucho que algún taxista les vote, aunque hay gente protaxi en Junts», comenta.

También recela ahora el taxi en Cataluña de los Comunes. El partido que presenta como candidata a las elecciones del domingo a Jessica Albiach provocó el adelanto electoral con su decisión de vetar los Presupuestos para frenar el desarrollo del Hard Rock. La normativa que afectaba al complejo de ocio proyectado en Tarragona incluía también medidas favorables al taxi y contrarias a los intereses de las VTC. «Han perdido parte de nuestro apoyo», sentencia Tito Álvarez.

«El voto del taxi es clave», insiste. «Podemos parar la ciudad, colocamos 2.000 taxis en la Gran Vía y paramos Barcelona, si tocan lo nuestro vamos a muerte», advierte.