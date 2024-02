Barclays rebaja las expectativas de Digi por no disponer de una gran red móvil nacional

El próximo 22 de febrero se conocerá, por fin, el dictamen de la Comisión Europea sobre la fusión entre Orange España y MásMóvil. Una de las compañías más afectadas, Digi —que también ha sido parte importante para validar la operación—, será quien se quede con los ‘remedies’ existentes, aunque eso no será suficiente para cambiar de manera drástica su posición en el mercado.

Así lo pone de manifiesto Barclays en un informe de su departamento de análisis donde es muy tajante con el operador de origen rumano. El documento, que examina todas las variables de futuro sobre la fusión entre Orange y MásMóvil, también realiza varias reseñas sobre Digi.

Leer más: Orange y MásMóvil ganan un millón de clientes más que Telefónica en los dos años de espera para la fusión

Explican que a diferencia de las operaciones que ha habido en Italia —y cómo han sido sus resultados—, no creen que «Digi esté en condiciones de crear un nuevo operador de telefonía móvil, ya que solo está obteniendo espectro de banda alta (sin espectro de banda baja ni torres)».

El acuerdo que presentaron en Bruselas Orange y MásMóvil junto a Digi, para la validación de la fusión, consistía en la cesión de espectro radioeléctrico al operador azulón, así como una futura negociación favorable de acceso mayorista a las redes de la filial francesa.

Estas frecuencias son 20 MHz en la banda de 1.800 MHz; 20 MHz en la banda de 2.100 MHz; y 20 MHz en la banda de 3.500 MHz. Se han negociado por un pago de 120 M€, que incluye un extra de otros 20 M€ si se cumplen determinados condicionantes.

Desde Barclays no esperan que en estas condiciones el entorno competitivo vaya a ser más agresivo y, por tanto, las compañías desarrollen políticas comerciales intensivas. Insisten en la idea de que, al no haber sido tan exigentes en Bruselas, Digi no podrá desarrollar una red móvil tan robusta como se podía pensar.

Digi podría haber tenido mejor suerte

Pese a que se trata de una fusión que ha tardado cerca de dos años en llevarse a cabo, y su análisis en Bruselas también ha sido prolongado, el resultado final para su aprobación ha sido menos exigente de lo esperado.

Barclays estima que otras operaciones, como la producida entre Orange y Jazztel, fue más exigente en los ‘remedies’. Ahora, sin embargo, se ha sido más flexible. Eso es lo que ha provocado que Digi no saque tantos réditos como en un primer momento se podía pensar.

La casa de análisis, pese a todo, estima que Digi podrá mantener su nivel de agresividad gracias a otra de las contrapartes de los ‘remedies’. El acceso mayorista opcional a la red de Orange está condicionado por el contrato con Telefónica, que tiene vigencia hasta 2026.

En esta fecha, Digi podrá decidir a quien elige como socio. En ambos casos gana, porque podrá conseguir una rebaja del contrato y, a su vez, ampliar la duración con mejores condiciones financieras. Esto llevará al operador de origen rumano a poder ejecutar una estrategia a largo plazo con mayor fuerza comercial en un inicio.

La llegada del 5G

A la espera de conocer si el espectro que recibe Digi será suficiente para posicionarse o no como un operador móvil a efectos prácticos, la compañía ha anunciado esta semana el lanzamiento de su servicio de 5G.

Leer más: Telefónica y Würth desarrollan la primera solución de logística inteligente con 5G en España

Con este lanzamiento, explican desde la compañía, «Digi reafirma su compromiso con la innovación y la tecnología y supone dar un paso adelante hacia un futuro digital más conectado».

Los clientes que dispongan de un móvil compatible con tecnología 5G podrán disfrutar ya de este servicio de forma automática y gratuita. En caso de que a algunos clientes no se les haya configurado automáticamente, podrán hacerlo en su móvil de forma manual.