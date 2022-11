Esta es la edad máxima para pedir una hipoteca en CaixaBank

Hipotecarse supone una inversión a largo plazo para la que, según CaixaBank, es necesario tener ahorrado al menos el 32% del valor de la vivienda: el 20% para la compra y, entre un 12% y un 15% para impuestos y otros gastos derivados de la compraventa como notaría e inscripción en el registro.

CaixaBank financia el 80% restante de la vivienda con la hipoteca, préstamo que se deberá devolver en un máximo de 30 años. Por lo tanto, aunque depende de la situación económica y laboral del solicitante y del plazo de amortización del préstamo que se contrate, la mejor edad para hipotecarse está entre los 35 y los 40 años. De esta manera, podremos pagar cuotas cómodas mensuales a lo largo de 30 años y llegar a los 65 o 70 años con la hipoteca pagada al completo.

Años de amortización

La edad es uno de los aspectos que las entidades financieras tienen en cuenta a la hora de aceptar o no una hipoteca, y actúa como un límite a la duración del préstamo, afectando a la cantidad que puedes pedir junto a la capacidad de endeudamiento. No obstante, no existe una norma que establezca un límite general de edad para solicitar un préstamo hipotecario.

Cada entidad bancaria determina la edad máxima para solicitar una hipoteca. En CaixaBank, el límite lo marca la suma de la edad del titular más joven, sumado al plazo de duración de la hipoteca. De esta manera, la suma de ambos no puede superar los 75 años.

Si se pide una hipoteca a partir de los 45 años, más allá de las pegas que puede esgrimir la entidad bancaria, lo que nos encontraremos son plazos de devolución del préstamo más cortos. Por ejemplo, si decides comprar una vivienda con ayuda de CaixaBank con 60 años, solo podrás acceder a un plazo de amortización de 15 años y, en consecuencia, tendrás cuotas mensuales más altas.

Para que el banco conceda este tipo de préstamos es necesario tener un trabajo estable y con un sueldo medio alto, ya que la edad y las mensualidades altas suponen un mayor riesgo tanto para la entidad bancaria como para el cliente que solicita la hipoteca.