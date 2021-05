El Gobierno y Seat ultiman un acuerdo con la china Gotion para que fabrique sus baterías eléctricas

En el consorcio para el desarrollo del coche eléctrico presentado por el Gobierno y Seat el pasado mes de marzo faltaba una pieza clave: el socio tecnológico que supiese hacer baterías para automóviles. A falta de darle forma oficial al proyecto, que se financiará en buena medida con los fondos europeos Next Generation UE, la administración y la automovilística negocian con la china Gotion para que se incorpore al Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE).

Según explican dos fuentes vinculadas a la iniciativa, tanto Seat como el Gobierno ya tienen avanzadas las conversaciones con la firma asiática para que sea el proveedor tecnológico y desarrolle las celdas en la fábrica de baterías que el Ejecutivo quiere erigir en España. “Aunque hubo también dos firmas coreanas sobre la mesa, Gotion es con la que las negociaciones están más avanzadas”, desgranan las mismas voces a Economía Digital.

Aunque se mostró cauto sobre todo el proyecto, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, admitió este martes que espera que “a lo largo del año se confirmen los modelos eléctricos que se producirán en nuestras plantas”, el paso siguiente a contar con una instalación de baterías en España. No obstante, advirtió al Gobierno: para producir coches limpios en el país, primero las ventas deben escalar del 5% actual al 10% en el que se sitúa la media europea.

Contactado por este medio, un portavoz de Seat se limitó a decir que “existen conversaciones con diferentes partners potenciales para la planta de baterías que se instalará en España, Portugal o el sur de Francia”. A pesar de no confirmar la candidatura española, en ninguno de los países vecinos se realizó un acto como el del pasado marzo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el rey Felipe VI, el presidente de Volkswagen AG, Herbert Diess; y el propio Griffiths.

Aunque el proyecto se presentó oficialmente hace dos meses y no está previsto que se apruebe de manera oficial hasta el verano, los contactos con Gotion se remontan a 2019. Entonces, la ministra de Industria, Reyes Maroto, visitó los cuarteles generales de la tecnológica en Hefei para sembrar ya una alianza en la producción de cargadores.

Especializada en los cargadores de litio, la empresa fue contactada en la búsqueda “de un socio en la fabricación de baterías”, explicó en el momento del encuentro. En otoño, los representantes de la compañía estuvieron presentes en el segundo Foro del vehículo eléctrico, conectado y autónomo China-España. Ya entonces se hablaba con interés de las reservas del elemento químico en Cáceres, materia clave para el desarrollo de la instalación.

El vínculo de Volkswagen y Gotion

Siempre que se preguntó por el socio tecnológico de la fábrica de baterías, las voces consultadas explicaban que el papel clave en la decisión lo tendría Volkswagen AG –el grupo que también engloba a Volkswagen, Audi, Porsche y Skoda–. “Será un proveedor con el que Volkswagen trabaje o haya trabajado”, señalaban.

El conglomerado alemán sería el principal cliente de la planta; primero en Seat Martorell y posiblemente luego en Volkswagen Landaben. Con Gotion, las piezas también encajan para la firma germana.

En 2020, el gigante de la automoción invirtió 1.000 millones de euros en hacerse con el 26% del grupo chino, lo que le convirtió en el primer accionista de la firma. Su participada suministrará las baterías en la joint venture que Volkswagen desarrolla en el país asiático junto con JAC Motors. Con la inversión en Gotion, Volkswagen “activamente se dirigirá hacia el desarrollo de celdas de batería en China”, dijo Diess en su momento.

El proyecto de las baterías todavía no está atado

Pero a pesar de la escenificación del pasado mes de marzo, el consorcio de las baterías todavía no está atado al no haberse ni siquiera activado el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) para acceder a los fondos europeos Next Generation UE que lo financien. Como explicó este medio, el Ejecutivo trata de abrir la iniciativa al resto de fabricantes con presencia en el país.

Más allá del camino burocrático, España debe cumplir con la exigencia de Volkswagen de incrementar el porcentaje de eléctricos en el parque de automóviles. Para que Seat desarrolle su plan de producir 500.000 eléctricos en Martorell, la cuota de mercado en la venta vehículos limpios debería saltar desde el 5% actual a aproximadamente el 10% en 2021. Además, los puntos de carga deberían ascender desde los 8.000 actuales hasta los 28.000. “Es un requisito, sí”, confirmó Griffitsh cuando se le preguntó.

Este martes, durante la presentación del Cupra Born, el directivo insistió : “Tenemos que poner en marcha el mercado eléctrico lo antes posibles; para hablar de si ponemos una fábrica de baterías primero hay que vender eléctricos. Es una prioridad”. Y remató: “Hagamos crecer el mercado y luego ya decidiremos dónde se pone la planta de baterías”.

Junto a la automovilística y la administración, en el consorcio está previsto que participen empresas como Iberdrola, Caixabank, Gestamp, Telefónica y Ficosa.