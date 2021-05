El Sabadell pondrá a la venta TSB cuando sea rentable

El banco británico TSB ha sido la piedra en el zapato de Banc Sabadell en los últimos cuatro años. Este 2021 ha empezado, por fin, a ganar algo de dinero, por lo que la entidad catalana no plantea ya venderlo a corto plazo. Sí lo hará, en cambio, en 2022 si, como espera, se revaloriza.

En la presentación del Plan Estratégico 2021-2023 del Sabadell, su nuevo consejero delegado, César González-Bueno, quiso dejar claro que la filial británica no está ya a la venta, algo que no ha parado de repetir en los últimos meses, después de que en otoño del año pasado sí se pusiera su enajenación como una prioridad.

No obstante, habló siempre a “año y pico” vista y admitió que el motivo es que TSB no tiene todavía el valor que quiere sacar el Sabadell. “A corto plazo no va a venderse, porque no necesitamos el dinero y TSB tiene un camino ascendente. Nos va a dar grandes alegrías, veremos una mejora sustancial”, explicó González-Bueno.

El CEO de la entidad catalana fue todavía más explícito al asegurar que “no tendría sentido vender ahora, cuando todo lo sufrido queda atrás”. En 2020, TSB perdió 220 millones de euros, cinco veces más que en 2019. En el primer trimestre de este año salió de los números rojos, aunque solo ganó 2 millones.

González-Bueno no quiso pronunciarse acerca de qué precio baraja como aceptable para deshacerse de TSB pero sí dejó claro que espera que mejore sustancialmente sus resultados y que cuando lo haga, todo estará abierto.

El Sabadell prevé que TSB sea un “pilar” para su crecimiento hasta 2023, llegando a un ROTE del 6%. “Su mejora se basará en el crecimiento en hipotecas y se financiará con sus propios depósitos”, afirma la entidad en un comunicado.

El Sabadell hará ajustes en España

El banco que preside Josep Oliu ha presentado su nuevo Plan Estratégico a los mercados, que lo han acogido con cierto recelo, pues esta mañana ha vivido caídas del 4% en bolsa. El futuro del Sabadell se basa en reforzar la apuesta por las pymes con una mayor digitalización, también en el negocio minorista.

Esta digitalización ira acompañada de un recorte de costes, que será en 2022 de 100 millones de euros en España con un plan de reestructuración y de 70 en el Reino Unido con un plan de eficiencias. González-Bueno explicó que el plan en España se empezará a negociar en la segunda mitad de año para aplicarse como tarde en el primer trimestre de 2022.

Dicha reestructuración puede suponer la salida de más de 1.000 empleados más (este primer trimestre ya vivió más de 1.800 bajas) pero el consejero delegado del Sabadell añadió que tendría otras medidas, si bien no las concretó. Tampoco lo hizo con las salidas ni cierres de oficina: “No puedo decirlo porque tiene un proceso”, dijo refiriéndose a la negociación con la plantilla.