Endesa pagará 530 millones por un laudo en contra de un contrato de gas licuado

Malas noticias para Endesa. La compañía dirigida por José Bogas se enfrenta al pago de unos 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros) debido a un laudo arbitral en contra dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

El motivo es un viejo conocido de las grandes energéticas en los últimos años: el gas natural licuado (GNL). En concreto, por la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo.

Endesa deberá pagar esta cantidad a la contraparte, una compañía productora de gas natural licuado, por un ajuste de precio retroactivo, «registrándose un impacto contable en los resultados antes de impuestos de las cuentas consolidadas de Endesa, por el mismo importe».

Endesa ya informó de la existencia de este arbitraje contra ella en sus anteriores estados financieros, tal y como aclaran desde Europa Press. De hecho, el grupo mantenía abiertas dos importantes reclamaciones por las compras de gas a suministradores internacionales y la revisión de sus precios.

La primera de ellas, que corresponde al fallo conocido este lunes, ascendía a unos 1.163 M€, mientras que la segunda se situaba en unos 510 M€.

Endesa y el dividendo

Como consecuencia de este fallo, modificará su política de dividendos en el Consejo de Administración que celebrará el miércoles 22 de noviembre.

No obstante, los efectos del laudo no tendrán impacto sobre el dividendo aprobado para 2023, que asciende a 1 euro por acción. La revisión de la que habla la compañía sería a priori para los dos siguientes ejercicios, si bien la eléctrica no ofreció más detalles.

Según calcularon los analistas de Morgan Stanley, el laudo supondrá un impacto de aproximadamente el 27% de los ingresos previstos para 2023.

En opinión de Aránzazu Bueno, analista en Bankinter, se trata de una noticia «negativa» para Endesa, que tendrá que desembolsar una cantidad equivalente al 2,6 por ciento de su capitalización bursátil.

Además, la deuda bruta del grupo, que ascendía a 11.600 millones de euros al cierre del tercer trimestre, por lo que «este desembolso supondría aumentar su endeudamiento en un 4,6%», de acuerdo con los cálculos de Bueno.