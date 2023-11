Florentino Pérez critica que ver el fútbol en la tele cueste 100 euros pero el Real Madrid hace mejor negocio que Telefónica

El presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, se ha despachado a gusto en la reciente Asamblea General Ordinaria del club blanco. Entre los asuntos, un señalamiento indirecto a las compañías que emiten el fútbol (Telefónica y Orange), y con especial foco al operador azul, que es quien compra los derechos audiovisuales. El mandamás merengue asume que los precios no son sostenibles.

«Debemos abaratar el fútbol televisivo. Es un sinsentido cobrar más de 100 euros y hacer a la gente pagar el 10% del sueldo mínimo por verlo. Es absurdo. No pensar en los aficionados». El calambrazo que pegó el pasado fin de semana Florentino Pérez a la compañía que preside José María Álvarez-Pallete, más allá de que sea justificado o no, la realidad es que no se sostiene económicamente.

Sobre el precio, los 100 euros al mes, el presidente del Real Madrid hace un trazo grueso sobre lo que cuesta ver el fútbol a través de un operador de telefonía —junto a otros servicios de telecomunicaciones— con respecto al coste real que tiene el fútbol.

En estos momentos, según consta en el catálogo de Movistar, el paquete mínimo para ver todo el fútbol (nacional e internacional) tiene un coste de 113 €/mes. Si solo se quiere ver LaLiga sería de 100 €/mes; y si el único interés es la Champions League, el coste cae a 89 €/mes. Incluso, hay una oferta que ofrece un partido de ambas competiciones en cada jornada por 68 euros/mes.

Todos estos precios incluyen los servicios de telecomunicaciones del operador azul. Fibra de 600 Mb/s y una línea de móvil con 30 GB de consumo, más el decodificador pertinente, a lo que hay que añadir el servicio de televisión de Movistar+ Plus con series, películas y más de 80 canales.

El coste real del fútbol son 45 €/mes, una cantidad lejana a los 100 euros que dice Florentino

Telefónica tiene desglosados los precios reales del fútbol: 45€ por todas las competiciones; 32€ LaLiga y 21€ la Champions League. Por tanto, no son reales las palabras de Florentino Pérez al asegurar que el fútbol cuesta 100 euros. Su coste es menos de la mitad. El problema, y eso ya sería una cuestión de disponibilidad técnica, es que la única vía de retransmisión es vía internet. Para eso se necesita una conexión de banda ancha.

La mayoría de las ofertas del mercado con 500-600 Mb/s y una línea de móvil tienen un precio que ronda entre los 40€-50€. Y eso, además, no incluye la televisión Movistar+ Plus que sí incluye Telefónica. Por tanto, se trata de un servicio con un precio razonable añadido al coste del fútbol.

Florentino Pérez sí gana

El dardo envenenado de Florentino Pérez contra los operadores que emiten el fútbol ha sido muy contundente. Además, ha apostillado que el producto que se ofrece, por esos 100 euros, cada vez es peor.

Los números, sin embargo, vuelven a contar una realidad distinta. El presidente del Real Madrid, al poner el asunto sobre la mesa, insinúa que alguien está sacando algún rédito al tener unos precios tan altos. Pero lo cierto es que las compañías pujan por unos derechos de los que, finalmente, una gran tajada la sacan los propios clubes.

En la temporada 2012/13 el Real Madrid obtuvo 161 M€ por ingresos de televisión. En la campaña 2022/23 el club blanco eleva esa cifra a 185 M€, sobre un total de 843 M€ de ingresos. Una progresión muy elocuente teniendo en cuenta el volumen total de facturación.

Sin embargo, los números para Telefónica son bastante distintos. En 2019, cuando Telefónica estrenó los derechos del nuevo trienio, pagó una factura total de 2.940 M€. Por temporada, la comanda resultante era de 980 M€. De esa cifra hay que reducir, en cierta forma, la reventa que se hace de dichos derechos a otras compañías. En este caso, y una vez que Vodafone España decidió alejarse del fútbol, solo quedó Orange en ese periodo.

En ese contexto, y sin descontar lo que repaga Orange para hacer un cálculo comparativo, Telefónica tenía en 2019 sobre 4.090.000 de usuarios de TV. De ellos, y sin que nunca hayan trascendido cifras oficiales, pero la hemeroteca ha recogido siempre cálculos sobre el 40%-50% de la cartera total, se estima que tenían unos 1,8 millones de abonados al fútbol. Eso hace un gasto medio superior a los 500€ por usuarios en el coste de los derechos.

Telefónica no consigue subir

Al inicio de la campaña 2023/24, Telefónica se encuentra en un nuevo ciclo en lo referente al pago de derechos. Junto a Dazn, consiguió hacerse con el contrato por los próximos cinco años. Un pago total superior a los 4.000 M€, y que, tras una negociación con la plataforma en ‘streaming’, supuso para el operador azul una factura anual de 800 M€.

Esta cifra suponía un éxito negociador. Tanto con LaLiga, como con Dazn. Se rebajaba la factura de los derechos en casi 200 M€. Sin embargo, con las cifras sobre la mesa, resulta que la rentabilidad sigue prácticamente estancada.

Sin descontar el aporte que suma Orange, y que habrá sido similar al de otros años, pese a que se trata de un negocio que ya no tiene un precio regulado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la ecuación del número de clientes entre el importe que se paga deja un gasto medio superior a 500€. Casi lo mismo que en 2019.

La explicación se debe a la pérdida de esos 600.000 abonados y que, en consecuencia, se pondera con esa cartera media de clientes que ha perdido también de las tarifas con fútbol. Porque el problema del deporte rey en España también es de imagen, calidad y expectativas.

Con estas cifras se puede concluir que Florentino Pérez quiso lanzar un dardo al conjunto de los actores que intervienen en el fútbol, pero se pasó de frenada, porque la realidad de los datos sugieren otra cosa.