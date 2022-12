De Freixenet a Codorniu: el cava esquiva la bajada del consumo y anticipa una Navidad de récord

Hay ganas de brindar. Pese a la sombra de la inflación y a sus posibles afectaciones en el menú navideño, el sector del cava espera que en toda comida familiar haya una copa para levantar y desear felices fiestas. En este sentido, los elaboradores de estas bebidas confían en sortear la bajada del consumo y aumentar las ventas tras dos campañas afectadas por la pandemia.

Las principales bodegas incluidas en la DO Cava consultadas por este medio lo tienen claro: la Navidad es una época especial y los consumidores harán un esfuerzo para mantener todas las tradiciones. Fuentes de Freixenet reconocen que la inflación ha dado paso a una “nueva crisis económica» en que la ciudadanía deber realizar “un esfuerzo extra en cuanto a consumo”. Aun así, tienen “buenas previsiones” para estas fiestas dado que es una época en que los consumidores buscan “experiencias festivas y de celebración”.

La cavista de la familia Ferrer, que obtiene el 30% de sus ventas anuales en España durante la campaña de Navidad, calcula que crecerá entre un 5 y un 6% y superará el récord en botellas vendidas de la marca homónima que obtuvo el año pasado. En total, espera incrementar su facturación un 10%.

Por su parte, Codorniu confía en volver a tener unas Navidades “históricas”, mientras que acepta que los consumidores mirarán con lupa cuanto gastan en las fiestas. “En diciembre, prevemos crecer a doble dígito en retail y tener un crecimiento amplio en hostelería”, afirman fuentes de la compañía con sede en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). En su caso, el año pasado ya tuvo “la mejor campaña en los últimos 10 años” pese a verse distorsionada por el covid.

En este sentido, uno de los factores que favorecerán este crecimiento, sobre todo comparado con los dos últimos años, es el fin de las restricciones por la pandemia. En 2021, la campaña de Navidad aún estuvo afectada por la reducción del consumo fuera del hogar por los cierres en hostelería. Con los restaurantes y hoteles a todo gas, es más fácil pronosticar una buena temporada, al menos en este mercado.

Jaume Serra confía en una «buena campaña»

Unas perspectivas similares tienen desde Jaume Serra. Consultada por este medio, la cavista propiedad de la empresa García Carrión explica que espera tener “una buena campaña”, sin olvidar la actual “situación compleja a nivel coyuntural”. “Estamos trabajando a diario y en estrecha cooperación con nuestros clientes para dar respuesta a sus necesidades y asegurar el mejor escenario”, indican.

En este sentido, la producción de cava tampoco se escapa de la inflación ni la subida de costes. El IPC no ofrece datos de un producto tan específico, pero sí que aporta información de elaboraciones parecidas como el vino de uva y las bebidas espirituosas. Según los datos de octubre, los más recientes, han subido en un 8,3% y 4,6%, respectivamente en comparación con el mismo mes del 2021.

Aunque las bodegas consultadas se decantan por no dar cifras sobre incrementos de precios, desde la empresa integrada en el grupo alemán Henkell indican que están “atentos a la evolución del mercado” para adaptarse al contexto. Por su parte, Codorniu asegura que han tratado de “repercutir el mínimo posible el encarecimiento” de los costes al consumidor.

La vendimia más temprana

Más allá de la subida generalizada de los precios, el cava ha tenido su particular reto este año. La sequía y las progresivas olas de calor han obligado a los viticultores a hacer la vendimia más temprana de la historia. A todo esto, los Ferrer aseguran que no ha afectado a la calidad del fruto, que sigue siendo “excelente”. Por su parte, la bodega dirigida por Sergio Fuster explica que no afectó a la producción porque llevan años adaptando sus viñas al cambio climático.

Un mes antes de finalizar la época dorada de las ventas del cava en España, las empresas del sector esperan cerrar el año con buenas noticias. Freixenet valora el periodo “positivamente” pese a la incertidumbre económica y Codorniu espera crecer más de un 25% respecto al 2019.