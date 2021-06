González-Bueno: “La integración del Sabadell en otro banco haría peligrar la competencia”

Banc Sabadell asegura de nuevo que no contempla nuevas alianzas tras la fallida operación con BBVA. El fracaso de las negociaciones fue celebrado en el seno de la entidad catalana y su nuevo consejero delegado, César González-Bueno, insistió en un futuro en solitario. Como argumento: el peligro de la competencia si se reduce todavía más el número de bancos en España.

En una comparecencia celebrada en el barcelonés Círculo Ecuestre, el dirigente bancario fue claro: “Veo un gran futuro en solitario para el Sabadell”. El primer ejecutivo de la cotizada catalana defiende que de haberse producido la operación “la competencia es lo que hubiera estado en peligro.

El directivo envío un mensaje a los reguladores, que insisten repetidamente en la concentración bancaria para conseguir entidades más sólidas. “Deben velar por la solvencia, pero también por el correcto servicio que se presta a los clientes, y si el número de bancos se sigue reduciendo se pondría en riesgo”, advirtió.

González-Bueno sacó pecho sobre el músculo actual de Banc Sabadell, que luce una escalada en bolsa superior al 60% desde comienzos de año. “Un banco fundamentalmente nacional, con un balance de 220.000 millones de euros y cuotas de mercado importantes en Cataluña y la Comunidad Valenciana a mi no se me hace pequeño”, defendió. Se trata, eso sí, del banco con menor capitalización del Ibex.

Por ello, el consejero delegado de la entidad defiende que caminar en solitario tiene sentido. Por motivos de competencia, insistió: “La eventual integración de Banc Sabadell en otra estructura, que afortunadamente no se ha producido, habría afectado negativamente a la competencia bancaria”.

En pocos meses, cuatro grupos bancarios españoles decidieron fusionarse. A la unión entre Caixabank y Bankia se suma la de Liberbank y Unicaja. De haberse integrado BBVA y Banc Sabadell, el mapa de entidades en el país se habría reducido casi a la mitad. Solamente Banco Santander y Bankinter habrían quedado fuera del baile.

La transformación de Banc Sabadell

A pesar de sostener que el banco se encuentra en un momento “dulce”, González-Bueno tiene en marcha un nuevo plan estratégico con el que pretende ahorrar 100 millones de euros en el primer trimestre de 2022. Dio pistas sobre como piensa conseguirlo: “Si construyes un banco desde cero no tiene mucho sentido hacerlo a través de sucursales; el número de oficinas va a seguir reduciéndose a lo largo del tiempo, tanto por la oferta como por la demanda”.

Con BBVA y Caixabank en plenas negociaciones para aplicar sendos expedientes de regulación de empleo (ERE), Banc Sabadell cerró el 31 de marzo un plan de 1.817 salidas que se interrumpió por las conversaciones con BBVA. Para lograr los objetivos de reducción de costes recurrirá a un nuevo paquete de salidas en el primer trimestre de 2022, como ya explicó Economía Digital.

“La banca se está transformando por la mayor competencia, los tipos negativos y el cambio de comportamientos. Esto lo está soportando tanto los accionistas como los clientes y los empleados. Las transformaciones son inevitables”, sentenció el dirigente.

Los sueldos de los banqueros

González-Bueno también trató de sacudirse la polémica azuzada por el Gobierno sobre los “inaceptables” —Nadia Calviño dixit– sueldos de los banqueros en plena oleada de EREs. El directivo, con un sueldo de hasta 3,2 millones de euros en función de objetivos, criticó el debate: “Me parece hasta maleducado hablar de mi salario en público, por transparencia se hace público pero no me toca a mi hablar de ello”.

“Yo no me he puesto el sueldo que tengo”, despejó. No es la primera vez que se pronuncia. Ya hace un mes, en la presentación del plan estratégico, mandó un mensaje al ejecutivo: “”Sueldos y reestructuraciones son dos temas distintos, no me parece afortunado relacionarlos”.