Así será el Sabadell de 2023: más pequeño, digital y centrado en España

El Sabadell del 2023 será más pequeño, pues la entidad prevé reducir plantilla de nuevo en el primer trimestre de 2022 tras el avance de las operaciones por los canales online. Precisamente por esto, el banco que preside Josep Oliu quiere ser 100% digital, sobre todo en banca de particulares.

Además, aunque actualmente se encuentran en varios mercados, la entidad prevé centrarse solo en España y fortalecer su negocio de pequeñas y mediana empresas, que es el área que más contribuye a la rentabilidad del banco. Lo que implica que, en año y medio, cuando su filial británica, TSB, se rentabilice puedan salir del país.

Al finalizar su nuevo plan estratégico, presentado este viernes ante analistas e inversores en Barcelona, Banc Sabadell quiere alcanzar un ROTE por encima del 6% desde el 1,25% que registraron en el primer trimestre. Lo que implica alcanzar unos beneficios de casi 700 millones de euros en esa fecha.

Para ello, pondrán en marcha un plan de reducción de costes en España, con el que prevén ahorrar 100 millones de euros en año y medio. Este irá acompañado de un plan de eficiencia y en el Reino Unido, donde ahorrarán otros 70 millones. Asimismo, la nueva hoja de ruta contempla un dividendo del 30% para sus accionistas y alcanzar el pico de morosidad en 2022, aunque el grupo prevé mantener la tasa de morosidad y la ratio de cobertura en niveles similares a los actuales (3,93%).

El nuevo plan estratégico no ha sido bien acogido por el mercado, pues las acciones de Banco Sabadell fueron las más castigadas del Ibex 35 este viernes al registrar un descenso del 6,5%.

La reducción de plantilla se hará entre enero y marzo de 2022

El banco que dirige César González-Bueno pondrá en marcha un nuevo plan de reestructuración en el primer trimestre de 2022, que implica una reducción de plantilla de más de 1.000 empleados en función del ahorro estimado de 100 millones.

Pero el consejero delegado ha explicado que no solo contemplará salidas, sino que implicará más medidas de las que informará a la plantilla, previsiblemente en la recta final de este año. También a finales de 2020 negoció con los sindicatos las 1.800 salidas que se han producido este ejercicio a través de bajas indemnizadas y prejubilaciones.

El motivo por el que Banc Sabadell quiere prescindir de más trabajadores y sucursales, además del ahorro, es el avance de la digitalización, sobre todo tras la pandemia. Algo en lo que González-Bueno tiene experiencia, pues fue consejero delegado de ING en España durante dos etapas y este banco es 100% digital.

Precisamente este es uno de los principales ejes del plan, y según explican, en adelante la gestión de préstamos al consumo, medios de pago y cuentas corrientes se hará a través de los canales online, y la comercialización de hipotecas, productos de ahorro, inversión y seguros contará con un modelo mixto de distribución, a través de canales remotos y el soporte personal de gestores especializados en oficinas.

Las pymes, el negocio más rentable

El foco del Sabadell está puesto en crecer en España y centrarse en lo que mejor se le da, las pequeñas y medianas empresas, donde tienen una penetración del 40%. El banco quiere ofrecer soluciones especializadas, acompañarlas en la exportación y prestarles soluciones para su desarrollo.

Ya el pasado mes de marzo, cuando el banco hizo una reorganización del negocio en tres grandes áreas (banca de particulares, banca de empresas y banca corporativa) aclararon que las pymes son las que más contribuye a la rentabilidad del banco.

Y por ello quieren consolidar su posición y aumentar el volumen de negocio de forma eficiente. Pero también aprovecharán las oportunidades de los fondos Next Generation EU para impulsar la banca corporativa.

TSB es prescindible

Banc Sabadell espera que TSB supere el 6% de rentabilidad (ROTE) cuando concluya el plan en 2023 y basará su crecimiento en el negocio bancario, con más hipotecas y menos préstamos al consumo. Además, la nueva financiación estará centrada en productos de menor riesgo y menor consumo de capital.

Con todo, esperan que al finalizar 2023, la filial británica pueda contribuir significativamente a las cuentas del grupo. Aunque ya está en camino, porque en el primer trimestre del año obtuvo un beneficio de 2 millones de euros frente a las pérdidas de 7 millones de un año antes, siendo la primera vez en reportar números verdes.

González-Bueno insiste en que “en el corto plazo” no tienen previsto vender la filial porque no necesitan el capital. Pero ese corto plazo, en tiempo, es “año y pico”. De esta manera, el CEO deja la puerta abierta a salir de este mercado, del que además ha dicho que al igual que ocurre con la filial de México no es imprescindibles, pero si España.