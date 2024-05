Grifols culminará la venta del 20% de Shanghai Raas en junio

Grifols comunicó que el proceso de venta del 20% de su participación en Shanghai Raas Blood a Haier finalizará en junio, operación que se gestiona a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology.

La transacción se produce después de que ambas empresas completaran los trámites habituales de aprobación gubernamental, tanto a nivel nacional como internacional, como informó la compañía catalana en un comunicado de prensa.

Los pasos que faltan

Específicamente, Grifols adelantó que la transacción está pendiente de la declaración de conformidad de la Bolsa china de Shenzhen.

Según un acuerdo de compra de acciones anunciado en diciembre de 2023, Grifols venderá el 20% de su participación en Shanghai Raas a Haier por 1.671,5 millones de euros.

Según informó la compañía de hemoderivados, Grifols y Haier aprovecharán sus respectivas capacidades y colaborarán para explorar futuras oportunidades de negocio.

Sin embargo, la transacción aún está sujeta a la confirmación de cumplimiento por parte de la Bolsa de Shenzhen, que precederá al registro de transferencia de acciones en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

La importancia de China para Grifols

«Cerrar esta alianza estratégica con Haier subraya la importancia de China como mercado de crecimiento a largo plazo para Grifols. Además, conseguirlo en la primera mitad del año, tal y como dijimos, es otro ejemplo de que en Grifols cumplimos nuestros compromisos», dijo Thomas Glanzmann, presidente ejecutivo de Grifols.

Grifols mantendrá una participación económica del 6,58% en Shanghai Raas y un miembro en el consejo de administración.

En tanto el 45% de los derechos económicos y el 40% de los derechos de voto de Shanghai Raas en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), acordados en 2020, se mantienen sin cambios.