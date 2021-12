Huelga de buses: el Gobierno ignora las quejas de los conductores de Auto Res

La huelga de Auto Res se mantiene. Los trabajadores llevan meses reivindicando que los trabajadores salgan del ERTE o se les aumente las horas de trabajo, y también que se recuperen las frecuencias que tenían antes de la pandemia.

Según CCOO ya hay un 75% de demanda de viajes con respecto a los niveles de 2019, pero la empresa de autobuses se mantiene en sus trece y solo quiere operar el 40%, lo que ha hecho que hasta 50 localidades no cuenten con ningún servicio durante 20 meses.

Así, el pasado martes la plantilla anunciaba que iría a huelga los próximos días 24, 26 y 31 de diciembre de 2021 y 2 de enero de 2022. Y este jueves el conflicto laboral llegaba al SIMA, donde la empresa se ha comprometido a dar una respuesta a los trabajadores en una semana.

Leer más: Los transportistas de mercancías amenazan con ir a una huelga indefinida

“No hemos localizado billetes para su búsqueda, inténtelo en otras fechas o combinaciones”. Este el mensaje con el que se encontrarán cientos de personas en los próximos días si quieren volver a casa por Navidad, en autobús. Concretamente, si ese autobús es de Auto Res, del grupo Avanza.

La huelga es general y por tanto afecta a todas las rutas de España, pero hay pueblos e incluso ciudades, donde Auto Res es el único autobús que realiza la ruta y por tanto se quedarán sin ningún servicio esos cuatro días.

Las zonas más afectadas serán Orense, Vigo, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Valencia, donde se verán suprimidos por completo, sus servicios de líneas regulares de autobús. ¿La razón? El desgaste de los trabajadores con la compañía tras meses y meses de peticiones.

“Se está dejando sin servicio a la España vaciada”

Los mismos denuncian que antes de la pandemia ofrecían hasta 7 frecuencias a ciudades en las que ahora solo se está ofreciendo 2 y esto ha traído muchos problemas. El primero de ellos es que están dejando sin servicio “a buena parte de la España vaciada” explican desde el sindicato.

“Hemos empezado a recuperar la vida normal, este verano ha habido mucho movimiento por España y sin embargo, los servicios de Auto Res siguen reducidos” revelan. Así, en algunas zonas de Castellón, por ejemplo, ha desaparecido por completo la línea.

Lo mismo ocurre con las dos ciudades extremeñas, Cáceres y Badajoz, donde solo llegan los autobuses de Auto Res desde la capital. Actualmente solo ofrecen uno o dos servicios al día y antes del Covid-19, había siete.

Leer más: El Gobierno acelera soluciones para evitar la huelga de transportistas estas Navidades

“Lo que nos lleva al segundo problema”, añaden estas fuentes. “Se está recurriendo al tren, a utilizar más el coche propio o el coche compartido (con aplicaciones tipo Bla Bla Car), lo que sigue generando pérdidas”.

Y el tercer punto, es que la mayoría de plantilla, casi el 70%, sobre todo taquilleros y conductores del autobús, sigue dentro de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), algo que desde CCOO consideran “innecesario”.

La empresa está justificando que estas rutas “no son rentables” y por eso no se reactivan. Pero recuerdan que las concesiones son públicas y Auto Res tiene la obligación de ofrecer estos servicios. Y si no lo hacen, “les pueden sancionar incluso retirar la licencia”.

El Gobierno ignora las quejas

Desde el sindicato indican que han mandado escritos al Ministerio de Transportes señalando que, sin el servicio de Auto Res, la España vaciada “no está teniendo el servicio que merece” ya que algunos pueblos tienen pocas rutas y otras nulos.

“Pero nos dicen que para larga distancia mejor el avión o tren y no entienden que nosotros pasamos por pequeñas localidades y pueblos donde no hay alternativas del transporte, somos un servicio fundamental”.

En este sentido, comentan que la Junta de Extremadura obligó a la empresa a reestablecer el 100% del servicios entre Cáceres y Badajoz, al igual que hizo Castilla y León con la frecuencia Salamanca- Valladolid, y en ambos casos, ya están a más del 90% de la actividad.

“Las propias juntas han obligado a la compañía y en las grandes ciudades se ha reestablecido el servicio, pero nadie responde de los pequeños, el Gobierno no está ni se le espera”.

Piden que eleven el ERTE al 50% para desconvocar la huelga

Asimismo, denuncian que la empresa solo deja comprar billetes con 15 días de antelación, lo que dificulta a las personas que organicen sus viajes con tiempo. También comentan que, en el sector del transporte de viajero por carretera, solo hay un 4% de trabajadores en ERTE mientras que, en Auto Res, alcanzan el 68%. Y que empresas de referencia, como Alsa, no tiene ERTE desde junio.

“Están dejando a un lado a los pueblos pequeños y a los viajeros que gastan poco dinero porque sus rutas son cortas”. Sin embargo, el servicio Express (el que no realiza paradas y va directo) es rentable desde el noveno pasajero “y se han llegado a subir 35”. Con ese beneficio cubres líneas deficitarias, añaden.

Por eso piden a la empresa que para desconvocar la huelga, todos los empleados que están con un ERTE de reducción de jornada inferior al 50%, lo suban al 50% y los que ya están en esta situación que se mantengan. También, “que abran las taquillas cuando pasen coches, no cuando no hay nadie”. Y que a largo plazo, busquen una solución para acabar con los ERTE, porque llegarán a dos años en este situación “y la demanda no lo justifica”.