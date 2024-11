Vuelco en el caso José Luis Moreno tras la detención del jefe de la Udef con 20 millones en su casa

La detención, el viernes, del jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, Óscar Sánchez, por su presunta implicación en una organización de tráfico de drogas, en cuya vivienda en Madrid se intervinieron más de 20 millones de euros, puede dar un vuelco al caso José Luis Moreno.

La defensa del productor lleva años denunciando ante el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, al frente del cual está el juez Ismael Moreno, el contenido de los informes policiales que incriminan al productor, cuyo último responsable sería el mismo Óscar Sánchez, por su presunta falsedad.

«La Policía Nacional es un cuerpo jerarquizado; acusaciones tan graves como las que contienen los informes policiales sobre José Luis Moreno no pueden pasar sin el visto bueno del jefe de la Udef», señalan fuentes cercanas a la defensa del productor y empresario.

Fachada de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, a 7 de julio de 2024, en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

Los policías que han ido a declarar por el caso José Luis Moreno «no han podido confirmar ni sostener datos tan graves que contiene el informe policial como que Moreno tenía una fortuna de hasta 900 millones de euros, o 700 sociedades mercantiles en el extranjero», comentan las fuentes consultadas por este diario.

Las mismas fuentes indican que la defensa de Moreno ha estado analizando durante el fin de semana la posibilidad de personarse como acusación particular en el procedimiento abierto contra el jefe de la Udef, al frente del cual se encuentra el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Francisco de Jorge.

Los abogados de José Luis Moreno estudian también desde el viernes la posibilidad de solicitar la ampliación del procedimiento a la presunta falsedad de los informes policiales sobre los que se basan las acusaciones contra el productor.

De acuerdo a las últimas informaciones publicadas, el mando de la Udef podría llevar hasta cinco años colaborando con una poderosa organización de narcotraficantes, con la que habría contactado durante su etapa en la Brigada Central de Estupefacientes. El viernes también fueron detenidos su esposa, policía en Alcalá de Henares, su cuñada, con varias licencias VTC, y otras doce personas.

El arresto de Óscar Sánchez, según las mismas publicaciones, se habría desencadenado tras la intervención hace dos semanas, en Algeciras, de trece toneladas de cocaína, el mayor alijo de la historia de España. La investigación permanece bajo secreto de sumario.

Los informes de Moreno

José Luis Moreno fue detenido el 29 de junio de 2021, junto a otras 52 personas, en el marco de las investigaciones del conocido como caso Titella, por formar parte presuntamente de una red internacional de estafadores que habría defraudado decenas de millones de euros a través de centenares de sociedades mercantiles.

El productor fue trasladado de su casa en Boadilla del Monte (Madrid) a la comisaría de policía de Moratalaz a primera hora de la mañana de ese día, y puesto en libertad provisional, sujeta al pago de una fianza de tres millones de euros, dos días después.

El Juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, atribuyó al empresario delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

José Luis Moreno, en una imagen de archivo. EFE

Desde entonces, José Luis Moreno prácticamente ha tenido que acudir a la Audiencia Nacional todas las semanas. Durante estos años, su defensa ha incidido en descalificar el informe policial en el que se basan las acusaciones contra él. En base a ese informe, el juez impuso al productor duras medidas cautelares, por posible riesgo de fuga.

Los informes policiales presentados ante el juez en el caso José Luis Moreno están firmados por los nombres policiales, no los reales de los profesionales que los elaboraron. «El último responsable policial de esta investigación está ahora imputado; hay una cadena de mando, no puede salir ese escrito sin el visto bueno del jefe de la Udef«, sostienen las fuentes consultadas.

La defensa de Moreno «ha denunciado hasta la extenuación la falsedad del informe policial», insisten, «se ha otorgado valor de prueba a un informe policial cuyo contenido no ha sido comprobado».

Los abogados del productor solicitaron al juez Ismael Moreno la declaración de los policías y otros mandos de seguridad que participaron en la investigación y en la elaboración del informe incriminatorio. «Ni el fiscal ni el juez pidieron que declararan, lo solicitó la defensa de Moreno, y en un primer momento el juez lo rechazó», recuerdan.

La defensa de José Luis Moreno recurrió la negativa del juez a la declaración de los policías. La Sala de Apelación estimó el recurso en mayo de 2023, pero la práctica de la declaración no se hizo hasta dos meses después, a finales de julio.

Sin embargo, llegada esa fecha, aseguran las fuentes consultadas, solo acudió el responsable de la Guardia Civil, pero no el representante de la Policía Nacional, que dijo estar de vacaciones. «Hasta finales de septiembre no declaró el policía sobre el informe presentado», apuntan.

Una fortuna de 900 millones

«Los policías que declararon no pudieron confirmar ni demostrar nada de las acusaciones más graves del informe contra Moreno», aseguran. «En un informe de abril de 2019 los policías afirmaban que Moreno estaba en la cúspide de una organización criminal aportando únicamente que sus apariciones públicas eran escasas».

El informe policial contiene una declaración de un empleado de la antigua Bankia «que supuestamente era un testigo fundamental para certificar la participación de Moreno en la trama», señalan las mismas fuentes. «Pero en sus declaraciones en el juzgado, los policías dijeron que no recordaban quién era ese señor empleado de banca».

Fajos de droga interceptados en Algeciras. Interior.

«También dice el informe que Moreno había defraudado 85 millones, pero en el juzgado el policía dijo que no recordaba el importe; tampoco recordaban una transferencia supuesta a Maldivas de más de dos millones de euros que denuncia el informe policial», destacan.

«En informes policiales de enero de 2021 los policías dicen que Moreno tenía 700 sociedades en el extranjero«, indican. «No decía muchas, o un gran número, o aproximadamente, no, decía 700 sociedades», comentan. «Pero luego, ante el juez, el policía que declaró dijo no recordar esa cifra».

«Igualmente el informe habla de que Moreno podría tener una fortuna en el extranjero de hasta 900 millones; y el policía en el Juzgado declaró que ese dato salía de una conversación en la que supuestamente Moreno habría dicho que se quería ir fuera de España, solo por eso».

«Cuando la defensa de Moreno preguntaba a los mandos policiales, las respuestas eran siempre las mismas, no me acuerdo, me remito al contenido del informe, o que la investigación todavía no ha concluido«, aseguran las fuentes consultadas, cercanas a la defensa de Moreno.

«Hay sospechas claras de irregularidades en el informe policial, con el máximo mando policial al frente de la investigación imputado por supuestos hechos gravísimos», concluyen las mismas fuentes.