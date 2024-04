El Juez rechaza la petición de Ron para encausar a Saracho en el caso Popular: «Chirría procesalmente»

Nuevo traspiés para Ángel Ron en el caso del Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha desestimado la adhesión del expresidente de la entidad financiera extinta al recurso que presentó la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) el pasado 13 de marzo.

La organización que representa a más de 7.000 afectados por el descalabro de Banco Popular solicitó a Calama, a través de un recurso de reforma, el encausamiento de Saracho.

AEMEC, representados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, considera que Saracho condujo al banco a la falta manifiesta de liquidez. Los accionistas perjudicados por la caída del Popular recurrieron el auto del pasado 4 de marzo en el que Calama acusó a Ron, PricewaterhouseCoopers (PwC) y a otros miembros de la cúpula del Popular de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital que el banco ejecutó en 2016.

Ángel Ron, quien presentó su recurso al Auto a los pocos días de conocer el dictamen del Juez, también se sumó al recurso que presentó AEMEC en el que solicitan el encausamiento de Saracho por conducir el banco «de forma desleal» y actuar, «en ocasiones, a espaldas del resto del consejo».

Ron «no puede solicitar el encausamiento» de Saracho, según el Juez

Este lunes Calama emitió un nuevo auto en el que desestima la adhesión de Ron al recurso de la Asociación al entender que el presidente encausado «carece de toda legitimación en orden a las acciones penales ejercitadas contra el resto de investigados».

El escrito judicial al que ha tenido acceso este medio dicta que Ángel Ron, «en su calidad de encausado, podrá tanto articular los correspondientes recursos contra dicha resolución, como alegar lo que su derecho convenga en orden al contenido de los recursos que las acusaciones formulen contra esta resolución en cuanto a él se refiere».

No obstante, Calama considera que el expresidente encausado por la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 «ni puede recurrir el sobreseimiento acordado respecto a otros investigados (Saracho), ni puede solicitar el encausamiento del resto de los investigados respecto de los cuales se ha acordado la continuación del procedimiento (…)».

«Chirría procesalmente»

El magistrado de la AN detalla en el nuevo Auto que el «mero hecho» de que Ron pida el enjuiciamiento de Saracho siendo el primero enjuiciado por el caso «chirría procesalmente«.

Calama continúa afirmando que Ron «ha podido ejercer ampliamente y sin limitación alguna, como no puede ser de otra manera, su derecho de defensa contra la resolución que acuerda su encausamiento». Sin embargo, el juez de la AN cree que el ex ‘número uno’ del Popular no está en condiciones de ocupar una «posición procesal que no le corresponde«.

«Lo que en ningún caso cabe es utilizar la vía de la adhesión para ejercitar indirectamente solicitudes para las que no se goza de legitimación de forma principal», reza el documento judicial.

Fuentes de la defensa afirman a este medio que «es una aberración jurídica impedir la adhesión de cualquiera de las partes personadas a un escrito presentado por otra parte». Las mismas fuentes consideran que el último movimiento de Calama es «negar un principio básico del derecho de defensa a través del uso torticero de la jurisprudencia»

Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular, en la Junta de Accionistas de 2017. EFE

Saracho atisba «razones personales» en el recurso de AEMEC

Calama ha tumbado la adhesión de Ron al recurso de AEMEC, el cual sigue vigente. La defensa de Saracho ya reaccionó a través de un escrito de oposición al recurso presentado por la Asociación, al que se sumó Ron.

Jesús Santos Alonso (Baker McKenzie), Carlos Gómez-Jara Díez (Corporate Defense) y José María Alonso, abogados del último expresidente del Popular, redactaron un escrito judicial en el que justificaron la falta de argumentos de AEMEC para solicitar el enjuiciamiento de Saracho.

La defensa del banquero de inversión indicó en el escrito de oposición que el recurso de la Asociación incluía valoraciones «diametralmente opuestas» al Auto del Juez.

Emilio Saracho armó su defensa utilizando informes económicos de Bankia, Sabadell y BBVA en el que los analistas detectaban varios deterioros en el balance de Banco Popular, como informó este diario.

Además, la defensa del directivo criticó que el escrito judicial de AEMEC, al que se sumó Ron, parece estar basado en «razones personales». El escrito de oposición detalla que, a juicio del exmandatario, el recurso de reforma tiene una «animadversión personal» hacia Saracho.

Calama ha zanjado el asunto y ha desestimado la adhesión de Ángel Ron al recurso de AEMEC por falta de coherencia procesal. Con este movimiento, el magistrado ha dejado entrever las pocas posibilidades que existen de que incluya a Saracho entre los encausados pese a los recursos presentados.

El magistrado de la Audiencia Nacional determinó sobreseimiento del último presidente del Popular y todo apunta a que nada cambiará.