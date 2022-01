La cara B del plan eléctrico de Seat: peligra la fábrica de componentes

El grupo Volkswagen tiene un plan para producir hasta 850.000 coches eléctricos en España a partir de 2025. El grupo alemán cuenta con ensamblar medio millón de vehículos limpios en la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) y otros 350.000 en que tiene en Navarra. Se anunció una lluvia de millones de euros y un paso de gigante de la industria gracias al Perte. Sin embargo, venía con letra pequeña: hay dudas sobre el futuro de la planta satélite de Seat Componentes, que emplea a 1.300 personas.

El comité de empresa alertó de la incertidumbre en un comunicado emitido este viernes. Hoy el centro de El Prat de Llobregat (Barcelona) produce cajas de cambio, que ya no serán necesarias cuando las plantas del conglomerado sean puramente eléctricas. Lo lógico hubiese sido asignarle la elaboración de los nuevos motores, aseguran. No será así: aunque todavía no es oficial, sí es oficioso que los propulsores se otorgarán al centro que Audi tiene en Hungría.

“No entendemos ni podemos compartir que a Seat Componentes no se le asigne la fabricación del motor eléctrico para el coche Small BEV, que se producirá en exclusiva a partir de 2025 en las plantas de Martorell y Landaben (Navarra)”, lamenta el documento firmado por CCOO y UGT, los dos principales sindicatos de Seat.

El futuro de la planta catalana fue el tema central de la reunión mantenia por parte de ambas organizaciones con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado jueves en Martorell. “Pedimos a la ministra que traslade nuestro malestar y preocupación”, explican.

De este modo, solicitan que se busque alguna alternativa industrial vinculada al futuro eléctrico del ecosistema de Volkswagen en España; ya sea en materia de gestión de residuos o para prestar servicios añadidos a las baterías. En principio, el centro satélite de la automovilística en Zona Franca (Barcelona) se ocupará del ensamblaje de los cargadores, por lo que su futuro estaría garantizado.

Fuentes sindicales explican a este medio que su principal reivindicación es que la concesión de las ayudas vinculadas al Perte del automóvil venga acompañada de una obligación de que se mantenga el empleo en la red de fábricas del país. “No tiene sentido que por un lado obtengan los fondos y por el otro se lleven la producción de los motores eléctricos a Hungría”, señalan.

Mientras, un portavoz de Seat rechazó las dudas sobre el centro: “El plan de electrificación de la compañía contempla la transformación de todas las plantas productivas en España.” “De momento, no podemos comentar detalles más concretos sobre esta transformación”, añadió.

