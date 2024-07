Goteo de despidos en Huawei y temor a un ERE como en Vodafone o Telefónica

Son tiempos convulsos para el sector de las telecomunicaciones en España. La oleada de despidos colectivos se extiende entre las principales empresas que operan en España, como Telefónica, Avatel o Vodafone, y el miedo a que ocurra lo mismo en tecnológicas como Huawei es cada vez mayor entre los empleados. La compañía china no pasa por su mejor momento económico en el país, en un contexto de incertidumbre y paralización de inversiones en el sector, lo que está impulsando un goteo de despidos en la empresa.

«Nos han comunicado que este verano va a haber unos 20 despidos y tememos que la situación puede ponerse fea en otoño», explican fuentes sindicales a Economía Digital. En este sentido, la plantilla teme que la empresa que lidera Andrés Yin Hu en España aplique un expediente de regulación de empleo (ERE) a la vuelta del verano, tras un primer balance trimestral malo.

La idea de la dirección de la empresa, comentan las mismas fuentes, pasa por adelgazar la plantilla con salidas que no superen el máximo permitido para bordear el límite legal que le obligue a llevar a cabo un despido colectivo, al menos durante los meses estivales. Por su parte, desde Huawei no hacen comentarios sobre los despidos y señalan a este medio que «no hay ningún tipo de previsión de que la empresa vaya a aplicar un ERE en España». No obstante, el temor entre la plantilla a un otoño agitado es real.

«Es una empresa cuyo principal negocio no está en los móviles, sino en las antenas, los rúters y, sobre todo, en las infraestructuras de redes, algo que ahora mismo está penalizado porque las inversiones no están llegando al sector», explican las fuentes sindicales. «La situación de debilidad, con los ERES de Vodafone o Telefónica, está afectando a empresas como Huawei, Ericsson o Nokia, que ven como sus ingresos se resienten«, añaden.

El dinero del 5G no llega

Otra de las causas de esta paralización es la tardanza que hay detrás del despliegue de la inversión para llevar el la alta velocidad al mundo rural, una estrategia gubernamental que ha supuesto el desembolso de 508 millones de euros a Telefónica, Orange, Vodafone y Avatel-Xfera. «El dinero del 5G rural tampoco está llegando al sector, principalmente por los trámites burocráticos que hacen más difícil su desarrollo», indican las fuentes.

Desde la empresa manifiestan que los últimos años «han presentado un entorno externo desafiante» y, «a pesar del escenario de gran complejidad, Huawei España ha mantenido su fuerte apuesta por la innovación y ha seguido impulsando su actividad empresarial en el país, contribuyendo, junto con sus socios, clientes e instituciones, al desarrollo y progreso digital del país, como ha estado haciendo durante los últimos 23 años.

En este contexto, la compañía redujo sus ingresos y su beneficio en 2023. La multinacional asiática registró un beneficio neto de 21,49 millones de euros en España el pasado ejercicio, lo que supone un 28% menos que los 29,85 millones de euros 2022, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil. En cuanto a la facturación, Huawei redujo su cifra de negocio cerca de un 30%, desde los 1.135,12 millones de euros hasta los 801,24 millones en ingresos.

Huawei ha reducido su plantilla a la mitad en los últimos años

El desglose de las cuentas refleja la caída cercana al 36% en el dinero recibido por la venta de dispositivos, hasta los 549,47 millones en 2023. Por su parte, los ingresos recibidos por la prestación de servicios fueron de 251,77 millones de euros, lo que supone una caída del 9% de este segmento de negocio para Huawei.

Huawei lleva años reduciendo el número de empleados que trabajan en España. En 2019, la tecnológica contaba con un total de 1.200 trabajadores en plantilla, cifra que se ha ido reduciendo hasta los 743 empleados a cierre de 2023, según consta en las cuentas presentadas por la compañía. Se trata de un proceso de reducción de personal laboral que ha estado marcado por diferentes factores marcroeconómicos (guerra de Ucrania, pandemia del Covid-19, inflación..), pero que comenzó con los vetos de Estados Unidos y Europa.

El Gobierno norteamericano prohibió los servicios de Google en los dispositivos de Huawei, lo que hizo a la tecnológica china perder gran parte de su cuota de mercado en la venta de dispositivos móviles, tanto a nivel global, como en España. Es por ello que la venta de tecnología de redes de telecomunicaciones se ha convertido en un negocio fundamental para la empresa en los últimos años. Ahora, con la incertidumbre que rodea al sector, y la paralización de las inversiones, Huawei ve resentida una de sus principales fuentes de ingresos.