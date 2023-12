Capote de Macron a Al-Khelaifi: Francia trató de tumbar la sentencia europea de la Superliga

Capote del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en el conflicto que mantienen la UEFA y la Superliga de Florentino Pérez.

El Gobierno francés ha tratado de tumbar la cuestión prejudicial planteada al Tribunal Superior de Justicia de la UE por el Juzgado Mercantil número 17 de Madrid, en la que afirmaba la condición de monopolio de la UEFA y la FIFA.

La sentencia comunicada el pasado jueves por el TJUE, en la que rotundamente se confirma que la normativa UEFA es ilegal y es contraria a la competencia, ha revolucionado el fútbol europeo.

Las compañías organizadoras de competiciones nacionales, como LaLiga, y también el poderoso equipo francés PSG, que se ha opuesto frontalmente a la Superliga, son las grandes perjudicadas.

En la sentencia comunicada por el TJUE se expone como el Gobierno francés ha tratado de que la cuestión planteada por el Juzgado madrileño no llegara a analizarse.

El Ejecutivo francés, también el irlandés y el eslovaco, cuestionaron la admisibilidad de la petición de cuestión prejudicial en su conjunto.

Estos Gobiernos argumentaron que la decisión del Juzgado español de imponer medidas cautelares -que no se tomaran represalias contra los clubes que decidieran organizar la Superliga- son contrarias a Derecho.

Los mismos Gobiernos indicaron que la petición del Juzgado madrileño no contenía «una exposición suficientemente clara y detallada del marco jurídico (…)» en el que contextualizaba su petición de prejudicialidad. En base a ello sostuvieron que tal situación podría impedir «que los interesados tomen posición de modo útil sobre las cuestiones que deben dilucidarse».

En tercer término, Francia, Irlanda y Eslovenia han mantenido ante el TJUE que, en realidad, «no existe un litigio real cuya tramitación pueda hacer necesaria una resolución interpretativa del Tribunal de Justicia«.

Añadían que ni FIFA ni UEFA habían recibido «una solicitud formal de autorización del proyecto de la Superliga», y que el mismo estaba «en una fase embrionaria y poco definida«.

El Gobierno francés también ha cuestionado la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales junto con los Gobiernos de Hungría y Rumanía, defendiendo la «ausencia de una fundamentación suficiente o su carácter hipotético».

Francia, Hungría y Rumanía han tratado de sostener que no existe «una relación fáctica o jurídica real o suficientemente explicitada (…)», entre el litigio principal y las normas referidas a la explotación de los derechos derivados de las competiciones internacionales de fútbol.

El presidente del PSG ha tratado de desvirtuar la victoria en el TJUE de la Superliga: «Ha sido todo una exageración», ha dicho.

También algunos Gobiernos, que la sentencia no precisa, pero entre los que cabe suponer que se encontraría el francés, alegaron junto con la UEFA y FIFA que las normas cuestionadas «permiten lograr incrementos de eficiencia«, y que contribuyen a mejorar la producción y la distribución de beneficios.

Pero de poco le ha servido a Al Khelaifi y al PSG el capote del Gobierno francés. En su sentencia del jueves, el TJUE afirma que el auto de remisión del Juzgado madrileño «muestra detalladamente el marco jurídico» en el que se inscriben las cuestiones planteadas, y termina concluyendo que la normativa UEFA constituye un abuso de posición dominante.

Tanto Macron como Al Khelaifi han sido muy críticos con el proyecto de la Superliga. El Presidente de la República Francesa se mostró contrario al planteamiento defendido por Florentino Pérez en cuanto se sugirió el mismo, hace ya cuatro años. También intermedió para que el jugador Kylian Mbappé fichara por el PSG y no por el Real Madrid.

El presidente del PSG ha tratado de desvirtuar la victoria de la Superliga en el Tribunal Superior de Justicia de la UE. «He visto la resolución del Tribunal, se ha generado mucho ruido y yo no lo he entendido», declaró tras conocerse la sentencia. «Ha sido todo una exageración y entiendo que lo exageren y lo vean como una victoria. Nosotros no lo vemos así en absoluto».