Santana (K&N Elite): «Madrid no tiene comparación con Barcelona, es la nueva Miami»

Madrid va camino de convertirse en el nuevo Miami europeo. El precio del metro cuadrado, el clima agradable y la buena gastronomía seducen al capital extranjero, procedente sobre todo de Latinoamérica, que ven en los activos inmobiliarios más exclusivos de la capital una forma de proteger sus fortunas de la inestabilidad política reinante en estos países, pero también una manera de lograr una rentabilidad.

«La demanda es brutal», asegura el director de K&N Elite en Madrid, Rafael Santana, en una entrevista con ECONOMÍA DIGITAL. «Tenemos que poner en espera a clientes porque todos buscan lo mismo y no hay viviendas», lamenta para después desgranar que las propiedades más buscadas son aquellas que han sido reformadas, se encuentran el corazón de barrios prime y disponen, al menos, de tres habitaciones.

P: Recientemente, han dado a conocer sus planes de expansión. ¿Por que han decidido empezar ahora este proceso?

R: Por la gran demanda de vivienda de lujo que existe. Nuestra matriz está en Alicante, pero teníamos mucha demanda de clientes, sobre todo procedentes de Europa del Este. Por ese motivo, decidimos abrir una segunda sede en la Comunitat Valenciana y, posteriormente, en Madrid. Tras algunas reuniones, optamos por expandirnos también a Barcelona y Marbella, donde abriremos a mediados del próximo año.

P: ¿Por qué apuestan por expandir su actividad a estas tres ciudades?

R: Es donde más se mueve el capital extranjero en vivienda de lujo, principalmente en Madrid y la Costa del Sol, pero también en Barcelona. Los clientes nos solicitaban viviendas en zonas de lujo en estas ciudades, pero no podíamos acceder a ellas. Hemos decidido abrir allí para dar una respuesta a estas personas.

P: Se trata de mercados con unas características completamente distintas. ¿Qué diferencias presentan?

R: Madrid y Barcelona cuentan con una gran presencia de cliente latinoamericano y americano, pero Marbella es diferente. Las personas que compran en Madrid o Barcelona son clientes que quieren sacar capital de sus países y traerlo aquí, mientras que quienes invierten en la Costa del Sol buscan viviendas de lujo para pasar sus vacaciones.

En Madrid trabajamos en zonas prime emplazadas dentro de la M30, en barrios como Salamanca o Chamberí, pero en Marbella queremos centrarnos en villas de lujo ubicadas, por ejemplo, en La Zagaleta.

P: Las políticas impulsadas en materia de vivienda en Madrid y Barcelona han seguido direcciones radicalmente opuestas. ¿Aprecian un menor apetito inversor hacia la capital catalana?

R: Desde hace años, Madrid no tiene comparación con Barcelona. En Madrid estamos viviendo unos años de oro, no paran de entrar clientes extranjeros que vienen a invertir, es la nueva Miami.

«Madrid, Barcelona y la Costa del Sol es donde más se mueve el capital extranjero en vivienda de lujo»

P: ¿Cuáles son los motivos que llevan a las fortunas extranjeras a elegir Madrid para invertir en el sector inmobiliario de lujo?

R: Uno de los motivos es el precio del metro cuadrado, más bajo que en otras grandes ciudades como Berlín, Londres o París. Entre los grandes reclamos que encuentran los clientes extranjeros que vienen a comprar también se encuentra el clima y la gastronomía. Al reunir todos esos factores, Madrid es una gran ciudad para invertir. Desde hace años tenemos una demanda brutal, pero el problema que venimos enfrentando es que no hay oferta. Tenemos que poner en espera a clientes porque todos buscan lo mismo y no hay viviendas.

P: ¿Cuál es el perfil de los clientes con los que trabajan?

R: Principalmente, latinoamericanos procedentes de Méjico, Venezuela y Chile. Se trata de clientes, no inversores, que por la situación socioeconómica de sus países traen su capital a España y mueven el dinero para darle una rentabilidad anual y no tenerlo parado en bancos dentro de sus países, donde la situación política es un poco inestable. Muchos mejicanos vienen y compran al contado.

Una de las viviendas que comercializa la inmobiliaria K&N Elite en Madrid. Foto: K&N Elite.

Trabajamos con empresarios que han amasado una gran fortuna con el paso de los años, pero también con nuevos ricos que se han hecho de dinero gracias al bitcoin.

P: ¿Han trabajado con algún cliente famoso?

R: Hemos trabajado con personas muy conocidas, sobre todo a nivel político, y también empresarios.

P: ¿Podría revelar algún nombre?

R: No, son muy privados. Nos hemos encontrado con clientes que han entrado con nombres falsos y cuando nos hemos reunido con ellos de forma presencial hemos visto quien eran realmente. Eso ha pasado en varias ocasiones. También nos han pedido algunas veces firmar un contrato de confidencialidad para que no se conozca que el importe por el que han comprado una propiedad o la zona en la que se ubica el inmueble.

«Desde hace años tenemos una demanda brutal, pero el problema que venimos enfrentando es que no hay oferta»

P: ¿Qué características tienen las propiedades más buscadas?

R: Son activos ubicados en barrios prime, como Recoletos, Los Jerónimos, Justicia, Almagro o El Viso. Normalmente son propiedades con tres habitaciones, que ya están reformadas y amuebladas, por lo que los clientes pueden ponerlas en rentabilidad al día siguiente de escriturar. A pesar de que algunos quieren encargarse de la reforma, la mayoría quiere comprar una vivienda acondicionada, con un diseño neutro y bonito, de revista, a la que le puedan sacar rentabilidad de forma inmediata.

P: ¿Existe una mayor demanda por las propiedades que cuentan con una licencia turística?

R: En Madrid están retirando muchas licencias turísticas y no están dando nuevas. Por esa razón, los propietarios están optando por vender las viviendas que tenían en alquiler turístico. Contamos con algunos propietarios que han estado gestionando este negocio durante años y ahora han decidido vender sus inmuebles.

Una de las viviendas que comercializa la inmobiliaria K&N Elite en Madrid. Foto: K&N Elite.

P: ¿Cuál es la vivienda más cara que han vendido en la historia de la inmobiliaria?

R: Una propiedad con vistas a la Puerta de Alcalá. La vendimos por 9,7 millones de euros en Madrid. Era una vivienda con una gran terraza de 700 metros cuadrados y techos con cuatro metros de altura y molduras.

P: ¿Cómo están afectando las bajadas de tipos de interés a la demanda de viviendas de lujo?

R: Los recortes de los tipos de interés están teniendo un mayor impacto sobre el cliente nacional, que necesita solicitar una pequeña o gran financiación. Esto ayuda a que se anime a pedir financiación y se compre una vivienda, algo que no pasa con los clientes extranjeros, ya que en la mayoría de casos suelen comprar al contado.

P: ¿A corto plazo, qué zonas van a despertar el interés para los potenciales compradores?

R: La Plaza de Canalejas, donde está el hotel Four Seasons, el barrio de Cortes o el barrio de Palacio. Estas zonas se están reevaluando mucho y existe un gran interés por parte del cliente extranjero en ellas, si bien Salamanca continúa siendo el barrio por excelencia. Para los compradores de vivienda de lujo, el status es muy importante, porque quieren comprar donde lo hacen sus familiares o conocidos. Si no estás en una zona prime, no estás en la onda.

«Para los compradores de vivienda de lujo, el status es muy importante, porque quieren comprar donde lo hacen sus familiares o conocidos»

Hace algunos meses, unos clientes me contactaron porque querían comprar en Recoletos, en el barrio de Salamanca. Sin embargo, a priori no disponían de un presupuesto adecuado para comprar allí, por lo que traté de derivarlos hacia otras zonas como Chamberí, donde tendrían más opciones y los precios son más bajos. No querían otra zona que no fuese Recoletos. Al preguntarles si conocían otros barrios de Madrid, me confesaron que ni siquiera conocían Recoletos, pero que si su abogada había comprado allí, ellos también lo harían.

P: ¿Qué objetivos se marcan a largo plazo?

R: Expandirnos. Acabamos de firmar un acuerdo con Damac, la constructora más grande de Emiratos Árabes, para poder ofrecer más de 30.000 unidades de pisos de obra nueva. De esta manera, contaremos con propiedades de lujo en Dubai, Miami, Londres, entre otros países.