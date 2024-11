Mario Draghi reclama en Madrid fusiones de las empresas de defensa europeas

Mario Draghi ha reclamado en Madrid, ante más de un millar de directivos, una mayor concentración en el sector de la defensa en Europa, y ha pronosticado una mayor inflación y déficit público para los próximos años. También ha advertido sobre el empleo de la palabra ‘populista‘: «Cuando pierdes unas elecciones, el que las ha ganado es un populista», ha comentado.

El exprimer ministro de Italia y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha ofrecido a primera hora de la tarde del martes una conferencia en el Madrid Business Forum titulada Liderazgo e incertidumbre: estrategias para liderar en tiempos de crisis.

El pasado 9 de septiembre Draghi publicó el informe sobre la competitividad europea, encargado hace un año por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el que hoy ha profundizado. En su informe, destaca la caída de la productividad europea frente a la estadounidense o la china.

«Somos el segundo continente que más gasta en defensa después de Estados Unidos, nadie podría adivinar que gastamos más que Rusia«, ha indicado. «La defensa requiere una mayor concentración en Europa, la fragmentación de nuestro sector de defensa supone que está muy enfocado al nivel nacional, no hay escala suficiente», ha sostenido.

Draghi defiende un aumento de la demanda doméstica en la UE frente a la crisis del modelo comercial actual

«Los sistemas de defensa europeos no son interoperativos, tenemos como diez o doce tipos de cañones, de tanques, cuando en Estados Unidos solo tienen uno«, ha dicho. «Estoy seguro de que si aumentáramos el gasto en defensa, no seríamos capaces de satisfacer la demanda porque no hay escala, y en un sector como este de gran inversión de capital, la escala es muy importante», ha añadido.

«Los gobiernos han sido incapaces de consolidar el sector, por eso las empresas están caminando hacia diferentes alianzas y poder alcanzar cierta escala; tenemos que gastar más dinero, pero el gasto debe reorientarse«, ha declarado.

Los principales ejecutivos de Dassault y Airbus, Éric Trappier,y Dirk Hoke, en 2018. Airbus

En la actualidad, en Europa compiten entre sí grandes grupos de defensa como el francés Dassault, Airbus, el italiano Leonardo o la alemana KNDS, además de la española Indra o el gigante británico Bae Systems.

La situación en España es un ejemplo a escala nacional de la fragmentación del sector de la defensa a nivel europeo. El grupo Indra esta impulsando una alineación con otras empresas españolas de defensa, como Sapa Plasencia, o el grupo industrial ITP Aero, con la compra por parte de la Sepi de cerca del 30% de su capital, pero la concentración es lenta y en ocasiones polémica.

A nivel europeo, la mayor colaboración entre la industria europea de defensa se encuentra en el proyecto del futuro avión de caza europeo, el FCAS, en el que participa Indra y otras compañías españolas.

Populistas inteligentes y no tanto

El expresidente del BCE ha advertido sobre el empleo del término populista. «Tenemos que tener cuidado con el uso de la palabra populismo, solemos utilizarlo cuando perdemos las elecciones, quien gana es un populista…», ha comentado.

«Tenemos que distinguir entre los populistas inteligentes y los que no lo son», ha apuntado. «Los inteligentes una vez en el Gobierno cambian muchas de las políticas contra las que han hecho campaña, pero los que no son inteligentes… en fin».

«Creo que estar en el Gobierno es una experiencia muy sana para los que se denominan populistas porque se está en contacto con la realidad», ha opinado.

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, en su última día en la Casa Blanca en 2021. Europa Press

Sobre la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos hace prever, ha indicado Draghi, mayores aranceles.

«Habrá mas impuestos aduaneros, esto ya se nos ha anunciado desde colaboradores de Trump», ha advertido. «Europa es la parte más vulnerable del mundo a la hora de las relaciones comerciales y los aranceles, estamos expuestos a los aranceles, pero también a la inacción».

«No diría que ahora la situación es más compleja, pero está menos definida», ha indicado. «Está claro que en Europa tenemos que adoptar medidas sobre muchos temas y algunas se han vuelto urgentes, y eso lo tienen que explicar los gobernantes a los votantes, es mucho trabajo».

Pesimismo y optimismo

Draghi ha dado razones durante su conferencia para ser optimistas respecto a la economía europea los próximos años, pero también para mantener cierto pesimismo.

«En la nueva normalidad, así lo veo yo, habrá más inflación, los déficit públicos serán todavía mayores, por la necesidad de invertir más en defensa, en la lucha contra el cambio climático», ha explicado. «Pero también porque en los últimos 20 años el modelo de crecimiento se ha basado en las exportaciones, y este modelo está ahora en crisis«, ha subrayado.

Mario Draghi, hoy en Madrid.

«No invertimos en nuestras infraestructuras, en educación, sanidad… Nuestras universidades son excelentes, pero no parece que estén a la vanguardia de la ciencia y la tecnología», ha lamentado.

Frente a esta situación, Draghi sostiene la necesidad de «aumentar la demanda doméstica, tratar de caminar hacia un comercio equilibrado con el resto del mundo, no hay otra opción, mayor demanda doméstica», ha incidido. «Esto puede provocar mayor inflación y déficit, pero en los próximos años esta tensión será constante», ha pronosticado.

En todo caso, el exprimer ministro de Italia ha asegurado tener «confianza en que vamos a encontrar la energía y cohesión necesarias para seguir adelante». La única forma de responder a los cambios, ha dicho, «es responder juntos, tengo confianza de que la gente se dará cuenta de ello».