Santander multiplica por cinco su beneficio, hasta los 1.608 millones de euros

El Banco Santander obtuvo un beneficio de 1.608 millones de euros entre enero y marzo, frente a los 377 millones del mismo periodo del año anterior en el que se registró una provisión de 1.600 millones de euros a causa de la pandemia.

La entidad registró en el primer trimestre de 2021 un cargo neto por valor de 530 millones de euros correspondiente a los costes de reestructuración previstos para el conjunto del año, principalmente en Reino Unido y Portugal.

Sin ese cargo, el beneficio ordinario en el primer trimestre del año fue de 2.138 millones de euros. Este es el mayor beneficio ordinario de Santander desde el segundo trimestre de 2010.

La ratio de capital CET1 subió 72 puntos básicos frente al año anterior, hasta el 12,30%. La entidad reservó 15 puntos básicos de capital para remuneración al accionista, equivalente a un 40% del beneficio ordinario del trimestre. El banco devengará el 40% del beneficio ordinario durante el año para pagar dividendo una vez los supervisores lo permitan.

Los recursos de clientes superaron el billón de euros por primera vez (1,01 billones). Los depósitos a la vista crecieron un 14%, hasta los 668.000 millones de euros y los fondos de inversión subieron un 19%, hasta los 170.000 millones.

La tasa de morosidad se redujo en cinco puntos básicos desde marzo de 2020, hasta el 3,20% y el coste del crédito mejoró en 20 puntos desde diciembre, hasta el 1,08%, por las menores provisiones.

Europa

Europa aporta el 31% del total del beneficio del grupo, en concreto 826 millones de euros frente a los 193 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos crecen en este periodo un 13%; los costes se reducen un 4% y las dotaciones un 40%, lo que impulsan los beneficios de la región. El crédito creció un 2% y los depósitos, un 7%, mientras que el número de clientes digitales subió un 9%, hasta 15,6 millones.

El retorno sobre el capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 8%, con el coste del crédito normalizándose (0,51%) gracias a que las provisiones descendieron en todos los países.

En España, el beneficio ordinario fue de 243 millones de euros en el primer trimestre, en comparación con los 90 millones de euros del mismo periodo del año anterior, gracias a unas menores provisiones (-29%) y la reducción de costes (-8%).

Los ingresos se mantuvieron estables, con crecimiento del 10% en el margen de intereses, que se vio parcialmente compensados por los menores ingresos por comisiones (-9%) dada la menor actividad con motivo de la pandemia.

Al final del trimestre se detectó una recuperación de la actividad hasta niveles precovid, con la concesión en marzo de más de 700 millones de euros en hipotecas para particulares y más de 200 millones en consumo.

En Reino Unido, el beneficio ordinario fue de 294 millones de euros, frente a los 52 millones del año anterior, debido a las menores dotaciones y a los mayores ingresos (+12%), fruto del ajuste en el coste de los depósitos y un aumento en los saldos de los clientes.

Comparado con el trimestre anterior, el beneficio ordinario aumentó un 68%. Los costes descendieron un 4% interanual, lo que refleja los ahorros logrados con el programa de transformación del banco. Gracias a ello, la ratio de eficiencia mejoró casi 10 puntos porcentuales.

Cambios en el equipo directivo de Europa

El Banco Santander ha anunciado cambios en el equipo directivo de la región de Europa para seguir avanzando en el desarrollo de One Santander. António Simões será consejero delegado de Santander España y continuará como responsable regional de Europa.

Con su nombramiento, la estructura de gestión de Europa se alinea a la de las regiones de Norteamérica y Sudamérica, donde los responsables regionales también son consejeros delegados de un país.

Simões sustituye a Rami Aboukhair, que ha sido nombrado global head of Cards and Digital Solutions del grupo y reportará al consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez. Esta nueva función se crea para desarrollar el negocio de tarjetas en el contexto de la visión de One Santander.

Asimismo, el actual consejero delegado de Santander UK, Nathan Bostock, pasará a ocupar una función global como head of Investment Platforms. Supervisará todas las plataformas de inversión propiedad de Santander o participadas por el banco que gestionan terceros, con foco en los negocios de alta rentabilidad que complementan a la banca tradicional y que se benefician de la escala y diversificación geográfica del grupo.

El plan de sucesión para el nombramiento del nuevo consejero delegado de Santander UK está en marcha y Nathan Bostock permanecerá en su cargo hasta que se designe a un sucesor

Norteamérica y Sudamérica

Norteamérica aporta un 29% del beneficio del grupo e incluye México y Estados Unidos. En los primeros tres meses de 2021, el beneficio ordinario fue de 773 millones de euros, comparado con los 282 millones del año anterior, impulsado por el resultado récord en Estados Unidos, que aumentó hasta los 616 millones de euros, frente a los 60 millones del primer trimestre de 2020.

En Sudamérica, que también aporta un 29%, el beneficio fue de 773 millones de euros, un 41% más gracias al crecimiento de los ingresos y las menores dotaciones.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, destaca en un comunicado que son “buenos resultados en todas las regiones”, destacando el fuerte crecimiento en Estados Unidos, Reino Unido y en banca corporativa y de inversión.

“Continuamos apoyando a nuestros clientes siendo parte de la solución a la respuesta a la pandemia, a la vez que mantenemos la fortaleza de nuestro balance”, añade. “El éxito de la vacunación es clave para la recuperación económica. Confiamos en alcanzar nuestros objetivos para 2021, con la mejora en la ratio de eficiencia, la reducción del coste del crédito y el aumento de la rentabilidad”.