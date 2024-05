Torres (BBVA): «El Gobierno acabará viendo las bondades de la operación, es buena para España»

«Confío en que el Gobierno apreciará el potencial de la operación con Banco Sabadell«. Carlos Torres, presidente de BBVA, tiene confianza plena en que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez terminará viendo las «bondades» de una operación que este jueves ha tomado una marcha más. El banco bilbaíno ha oficializado a primera hora de esta mañana la opa hostil sobre Sabadell después de que la entidad catalana declinara el pasado lunes la oferta de fusión.

El máximo mandatario de la entidad con sede en Madrid ha indicado ante los medios que la operación sobre Sabadell «es buena para España«, ya que generará más sinergias en distintos territorios del país, y podría elevar la inversión crediticia, al contrario de la opinión del Ministerio de Economía.

El presidente de BBVA ha asegurado que «cuando tengamos ocasión, explicaremos al Gobierno el valor que tiene la operación«.

El Gobierno rechaza la maniobra de BBVA

Los de Carlos Cuerpo han manifestado su oposición a la opa hostil debido a los «efectos lesivos» que podría generar sobre el sistema financiero. Desde Economía han alertado de los problemas que generaría la «excesiva concentración bancaria».

El presidente de BBVA ha restado importancia a la opinión primaria del Ejecutivo y ha destacado que la entidad resultante «va a apoyar más a la economía». «Confiamos en que el Gobierno acabará viendo todo el potencial de la operación», ha aseverado Torres.

El directivo ha añadido que la operación con Sabadell no restringiría la oferta de crédito. «No vemos que haya riesgo. Si la transacción generará falta de negocio, no la haríamos», ha indicado el líder de BBVA. Al contrario de la opinión de varios políticos, desde el segundo mayor banco español no aprecian la potencial falta de oferta que podría generar la integración de Sabadell. «Tendremos un incremento del crédito disponible de alrededor de 5.000 millones de euros», ha cerciorado.

Carlos Torres, presidente de BBVA. EFE

El ‘número uno’ de la entidad financiera ha destacado que otro imput positivo para España es que la integración de Sabadell en BBVA crearía un banco de mayor escala, lo que se traduce en mayor aportación impositiva.

«La operación es buena para España, para los territorios en los que ambos bancos tienen presencia. La entidad resultante será mayor, tendrá mayor rentabilidad, y eso se traduce en mayor base imponible», ha indicado el directivo.

Carlos Torres ha expresado a lo largo de la presentación y la posterior rueda de prensa que la unión entre ambas entidades no solo es buena para España, sino que favorece al contexto europeo.

«No habrá medidas traumáticas» para el personal

El presidente de la compañía ha señalado ante la prensa que la integración de Sabadell daría lugar a una «franquicia mejor». Torres ha tocado el tema del empleo, uno de los aspectos que más ruido ha generado entre políticos y sindicatos. El ‘número uno’ de BBVA ha reconocido que la operación podría provocar algunos despidos «en la primera fase», pero ha asegurado que se harían sin «medidas traumáticas».

«Puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero siempre bajo la perspectiva de diálogo y sin medidas traumáticas«, ha señalado el ejecutivo. Torres ha incidido en la idea primaria de BBVA de que esta operación tiene un carácter integrador, con la que buscan «preservar el talento y la cultura de ambas entidades».

Preguntado por este medio, Onur Genç, CEO de BBVA, ha indicado que aún no pueden cifrar el coste que supondrían los despidos, aunque de los 750 millones de euros estimados, el coste en personal «no sería la parte mollar».