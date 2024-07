Vodafone reduce el ERE a 938 trabajadores y los sindicatos mantienen la huelga

Vodafone ha reducido la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) a 938 personas, lo que supone una rebaja de 100 empleados respecto a la última propuesta. La operadora en manos de Zegona ha mejorado las condiciones de salida para aquellos trabajadores afectados por el despido colectivo, pero los sindicatos siguen viendo insuficiente la propuesta y mantendrán las movilizaciones programadas esta semana.

En la última reunión mantenida este lunes, la teleco se compromete a rebajar en 100 los despidos y a que al menos 60 de las 68 vacantes nuevas salgan de la plantilla reduciendo la afectación, lo que dejaría la afectación del ERE en un máximo de 938 personas. Vodafone también ha subido la indemnización por despido a 30 días por año trabajado, frente a los anteriores 27, con un máximo de 20 mensualidades, a diferencia de las 18 que ofrecía antes. Asimismo, aceptan el plan de recolocación externa durante 6 meses gestionado por la firma Lee Hecht Harrison y el convenio especial de la Seguridad Social para mayores de 55 años, tal y como indica la ley.

Leer más: Goteo de despidos en Huawei y temor a un ERE como en Vodafone o Telefónica

Por otro lado, ofrecen una garantía de no afectación a dos miembros de la unidad familiar, matrimonio o parejas de hecho, así como a las personas con discapacidad igual o superior al 65% y a aquellas víctimas de violencia de género reconocidas a 18 de junio de 2024. Vodafone también se abre a introducir prejubilaciones en la empresa, analizando la viabilidad y posibilidad dentro del plan social.

Se dificulta el acuerdo, a una semana de que acabe el plazo de negociación

Para la representación de los trabajadores la propuesta de salidas sigue siendo muy elevada. También ven insuficiente las indemnizaciones, siendo la propuesta sindical por parte de CCOO de 60 días por año trabajado y con un máximo de 50 mensualidades. Asimismo, piden a la compañía una garantía de empleo hasta el 31 de diciembre de 2026.

«La empresa ha empezado la reunión con una contrapropuesta e indicándonos que no estábamos en la realidad actual de la compañía y que esperaban un acercamiento por nuestra parte acorde con lo que ellos llaman ‘la situación actual'», señalan desde CCOO. El sindicato señala además que la teleco les ha trasladado «tiene claro lo que significa un no acuerdo y su coste para la empresa y que no van a superar ese coste en el acuerdo».

Desde UGT señalan que la oferta es «totalmente insuficiente» y no entienden «la obcecación de la empresa en plantear escenarios totalmente ajenos a los pactados en la propia Vodafone o en las principales operadoras del país». En este sentido, aseguran que, de mantener la compañía esta actitud «se dificulta enormemente un posible acuerdo».

Los sindicatos mantienen las protestas

Por todo ello, los sindicatos de Vodafone mantienen las jornadas de huelga que inician este martes contra ERE que el fondo británico Zegona pretende aplicar tras comprar el negocio de la operadora en España por 5.000 millones de euros. A poco más de una semana para que finalice el plazo de negociación del despido colectivo, las posturas están muy alejadas y las condiciones ofrecidas por la empresa no contentan a las organizaciones sindicales.

UGT, CCOO y STC llevarán a cabo paros hasta el jueves 11 de julio con servicios mínimos del 3,24%, mientras continúan las negociaciones del ajuste de plantilla que afectará a 938 personas, por el momento. Por parte de UGT, acudirá a la protesta frente al ministerio que dirige José Luis Escrivá el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. El jueves, los sindicatos se concentrarán en frente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.