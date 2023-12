Con esta novedad de Yoigo puedes ahorrar 36 euros al año en la factura del móvil

La inflación persistente que ha acechado al país en los últimos meses ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para muchos hogares españoles. Esto ha provocado que muchos hayan intentado recortar al máximo los gastos, ya sea en la factura de la luz, gas en la contratación de seguro, Internet o telefonía, con el objetivo de llegar a final de mes.

Leer más: El nuevo plan de Endesa para ahorrar en la factura de la luz

En este contexto, Yoigo ha decidido ampliar al seguro de hogar su cartera de servicios a sus clientes, y lo ha hecho de la mano de Mapfre. Desde el pasado 4 de diciembre, los clientes de la marca de Grupo MásMóvil pueden apuntarse al ‘Seguro de Hogar Mapfre a lo Yoigo‘, con el que podrán disfrutar de descuentos y ahorrar a final de mes.

Concretamente, los clientes de Yoigo podrá elegir entre el seguro estándar o la ampliación con la cobertura a todo riesgo. Este último incluye también roturas accidentales de mobiliario y artículos de tecnología.

Yoigo ha ampliado los servicios de su seguro de hogar de la mano de Mapfre. Imagen: Freepik.

Asimismo, el operador ha incluido una serie de características exclusivas para los clientes de Yoigo como la flexibilidad en el pago del recibo y en la cancelación del seguro, una atención urgente garantizada y una mejora en las condiciones de renovación en los siguientes tres años para clientes sin siniestros.

Con el objetivo de no ahogar a sus clientes, Yoigo ofrece la posibilidad de pagar el seguro mes a mes, como el teléfono, o pagarlo anualmente con un descuento. Además, para aquellos clientes que no han dado partes, Mapfre no subirá el seguro más allá del IPC.

Descuentos y ahorro

Los clientes de Yoigo tendrán un descuento adicional de euros al mes en su factura de telefonía, para siempre y de forma automática. Con la contratación del nuevo seguro de hogar, los clientes de la compañía podrán disfrutar de un descuento de 36 euros al año para siempre en la factura del móvil.

Además, puede sumarse al descuento equivalente por la contratación de luz y gas, por lo que un cliente que tuviera contratados los tres servicios con Yoigo estaría ahorrándose 12 euros mensuales de forma automática y para siempre.