16 de noviembre de 2020 (18:09 CET)

Ha transcurrido un mes desde que Cataluña anunciara el cierre de la hostelería. Desde esa fecha, algunas comunidades autónomas se sumaron a las prohibiciones y miles de negocios de bares y restaurantes vuelven a no facturar un solo euro.

Pero, tal y como ha confirmado en rueda de prensa la titular de Economía, Nadia Calviño, El Ejecutivo no ha definido el plan de choque para salvar a la hostelería, al comercio y al turismo. Tras la reunión mantenida con agentes sociales para sentar las bases de la recuperación gracias a los fondos europeos, la vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que “aún negocia con diferentes ministerios” y con “comunidades autónomas y entes locales” para concretar dichas medidas.

“Se está trabajando sobre distintas vías de actuación para llegar a aquellas empresas que más lo necesitan. Estamos colaborando las diferentes administraciones y anunciaremos el acuerdo cuando esté finalizado”, ha aseverado.

7.000 millones durante el primer semestre

La situación de la hostelería es crítica. En el informe presentado este lunes por Kantar, Panorama de los alimentos y bebidas fuera de casa, se indica que durante este semestre en España, de forma similar a lo observado en el resto de los países, el consumo dentro del hogar creció sensiblemente pero no llegó a compensar completamente la caída del consumo fuera del hogar, impactando en una reducción del gasto total en alimentos y bebidas del 4,1%.

Esta cifra supone que, durante el primer semestre de 2020, las pérdidas llegaron hasta los 7.000 millones de euros, una cifra que podría aumentarse hasta los 11.000 millones si el período de cierre sigue prolongándose más semanas.

Prórroga de los préstamos ICO

Calviño también ha confirmado que este martes, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto en el que figure la prórroga de las devoluciones de los créditos ICO que se dieron al inicio de la pandemia del coronavirus.

No obstante, la vicepresidenta económica no ha querido entrar en detalles por lo que aún no se sabe el período de prórroga o si las condiciones serán mejores a la hora de realizar los pagos al Estado.

Real decreto para eliminar burocracia

Por otra parte, el Gobierno ultima un Real Decreto-Ley que incorpora medidas para eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos.

En concreto se ultima la creación de una nueva figura, la de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, para incluir en el ordenamiento jurídico nuevos instrumentos de colaboración público-privada. Bajo esta figura se incluirán los proyectos de carácter estratégico, “con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen las operaciones en nuestro país”.