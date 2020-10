El ‘plan renove’ de Sánchez solo suaviza la caída de las ventas de coches

01 de octubre de 2020 (16:00 CET)

Las ventas de coches no logran regresar a niveles previos a la pandemia. Mientras países como Francia y el Reino Unido, también golpeados fuertemente por el coronavirus, ya han conseguido dar la vuelta al mercado del automóvil, el plan renove del Gobierno español ha servido para ralentizar el descalabro que se produjo durante el estado de alarma. No ha logrado revertir los números rojos y en septiembre las matriculaciones en el país bajaron por encima del 10%.

Según los datos hechos públicos por la patronal Anfac, las ventas de vehículos cayeron el 13,5% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual, el descenso es del 38,3%; un porcentaje que no se espera que cambie mucho de aquí a final de año. “Las previsiones estiman que el mercado cerrará el ejercicio con una caída del 35%”, asumen la asociación.

De este modo, las matriculaciones recuperan algo de terreno desde primavera, cuando encadenó un descenso del 96,5% en abril; del 72,7% en mayo y del 36,7% en junio.

Todos los públicos terminaron el mes con registros negativos, aunque especialmente acuciada fue la bajada del canal de alquiladores, muy dependiente del turismo, que en septiembre perdió el 31,7% de las ventas y lleva un acumulado anual del -61,2%. Los particulares compraron el 10,6% menos de coches y las empresas el 13,9% menos.

Más de 110.000 personas han solicitado las ayudas del 'plan renove' del Gobierno

"Está pesando el empeoramiento de la situación sanitaria y un nuevo retroceso en la confianza de los consumidores, que ven con recelo no sólo el presente sino también el futuro", lamenta Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de concesionarios. "El plan renove aún tiene fondos suficientes para impulsar las ventas de cara al último trimestre y esperamos que la evolución del virus no frene aún más el mercado", añade Noemi Navas, de Anfac.

Sin embargo, el ansiado plan renove no ha logrado devolver al mercado a los números negros desde que fue presentado a comienzos de julio. De hecho, ni los consumidores ni los concesionarios han recibido todavía ningún tipo de importe por sus compras. El Ejecutivo socialista se da de plazo hasta mayo de 2021.

Las peticiones se acumulan. La ministra de Industria, Reyes Maroto, explicó el miércoles que 110.000 españoles han solicitado acogerse al programa, dotado de 250 millones de euros.

Las exportaciones resucitan las fábricas españolas

Y la alerta no se prduce no solamente en la venta; también en la producción. Como uno de cada cuatro vehículos fabricados en España se queda en el país, la patronal apremia a estimular el mercado, que no avanza a la misma velocidad que en el resto de Europa. "Es necesario aumentar la demanda en el país para que las fábricas se recuperen", señala. En cambio, la demanda en Francia crece el 3,9% y en Reino Unido el 11,3%.

La red de plantas en el país subsiste gracias a las exportaciones. Los datos de julio --el último mes real de trabajo con cifras hechas públicas-- revelan que la caída de la producción fue solo del 2,6% y consigue consigue dejar el descenso de la actividad en un 32,7% frente al 41,1% que arrastraba en mayo.

Para ello han sido claves las exportaciones, que se recuperaron diez puntos desde mayo. Los principales destinos fueron Alemania, Francia, Reino Unido e Italia; con una especial atención al territorio galo, que incrementó sus adquisiciones el 17,4% en julio. Alemania, el principal importador de vehículos españoles, prácticamente calcó los datos de 2019.

