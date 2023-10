El fichaje que enfrenta a Barça y Atlético de Madrid: es uno de los mejores y termina contrato en 2024 

El Barça y el Atlético de Madrid son dos de los grandes clubes que hay en La Liga EA Sports. En diversas ocasiones, ambas entidades han coincidido por fichar a jugadores y de hecho, muchos jugadores han vestido las dos camisetas. Antoine Griezmann, Luis Suárez, Memphis Depay, David Villa o Joao Félix son algunos ejemplos.

En esta ocasión, los dos clubes se han interesado en Guido Rodríguez, futbolista del Real Betis Balompié e internacional con la Selección Argentina, Campeona del Mundo. El Barça sigue buscando un refuerzo en el medio del campo después de la marcha de Sergio Busquets.

Cierto es que el pasado verano ficharon a Oriol Romeu como alternativa, pero no ha convencido a Xavi Hernández en este inicio de temporada y sigue siendo Frenkie De Jong el jugador que ocupa esta zona. Similar es la situación del Atlético de Madrid. Simeone pidió un pivote que nunca llegó.

El Betis se cansa de la situación y acerca al futbolista al Barça o Atlético

Según han informado desde Fichajes.net, aunque ninguno de los dos equipos pudo fichar al futbolista en el pasado mercado, seguirán muy pendientes de él durante esta temporada para firmarlo en la ventana veraniega. Todo dependerá del plan del conjunto hispalense, que ya parece cansado.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa previa al partido. EFE/ Enric Fontcuberta.

Manuel Pellegrini no supo hasta el cierre del mercado si Guido seguía o no y es algo que no le gustó en absoluto. Además, el centrocampista no parecía convencido de seguir y escuchó ofertas durante toda la venta.

Por su parte, el Atlético de Madrid también estaba interesado en él, pues Simeone lo considera un jugador que podría adaptarse a la perfección, teniendo a Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa en la plantilla. Todos ellos son compañeros del verdiblanco en la selección.

Diego Pablo Simeone durante el partido de liga que disputan el Real Betis y el Atlético de Madrid. EFE/José Manuel Vidal

El Betis no quiere perder al futbolista, pero no pondrán resistencia si quiere marcharse. Tiene un precio de unos 10 millones, una cantidad que tanto Barça como Atlético de Madrid podrían desembolsar.