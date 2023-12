Benzema atraviesa su peor momento: piensa en marcharse de Arabia mientras le apodan “el hijo de la derrota” 

Karim Benzema llegó al fútbol árabe como una estrella con la que el Al-Ittihad soñaba con ganar la competición. Tan solo han faltado unos meses para que la ilusión que generó su llegada se haya desvanecido. Su rendimiento no está siendo el esperado y el equipo está lejos de los objetivos.

No ha sido una campaña fácil para el delantero francés. Primero tuvo que ver como estaba en el banquillo mientras Nuno era entrenador del equipo. Con la llegada de Marcelo Gallardo se confiaba en un cambio y el partido ante el Al-Nassr parecía el indicado para ver los cambios.

Karim Benzema en su presentación con el Al-Ittihad de Arabia Saudí. EFE/EPA/STR

Ni Benzema ni el equipo tuvieron el día y perdieron por goleada ante el conjunto de Cristiano Ronaldo. La afición ha comenzado a criticar duramente al galo y le han apodado como “el hijo de la derrota”. Esto no ha gustado al futbolista y piensa en marcharse e incluso, colgar las botas en los próximos meses.

Benzema elimina sus redes sociales para evitar la tensión

El Al-Ittihad hizo un gran esfuerzo económico para tratar de componer un equipo de estrellas. Firmaron también a Ngolo Kanté, quien tampoco está cumpliendo con las expectativas. Los jugadores pidieron un cambio de entrenador y Gallardo, ídolo en River Plate, tampoco está dando el salto que necesitan.

Karim Benzema tras conseguir el primer gol del equipo blanco. EFE/ Daniel González.

El ex del Real Madrid no quería terminar su carrera así y por eso se marchó a Arabia Saudí, un país donde consideraba que iba a ser feliz por su cultura. Deportivamente, está siendo contrario a lo que esperaba y es consciente de que ya no tiene la chispa goleadora de otras temporadas.

La presión ha llegado a tal punto que Benzema ha cerrado sus cuentas en algunas redes sociales, evitando que los seguidores le envíen mensajes. Quiere estar tranquilo y en estos momentos es consciente de que en el Al-Ittihad no lo es.

Karim Benzema celebra un gol durante el partido de LaLiga Santander ante el Rayo Vallecano. EFE/ Rodrigo Jiménez

2024 parece que será el último año del Balón de Oro en el fútbol mundial. Su última experiencia no está siendo tan agradable como esperaba y ha llegado a tal punto en el que una retirada a tiempo puede ser hasta una victoria.