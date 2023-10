Vuelven las dudas sobre el futuro de Rodrygo al Real Madrid: el delantero se sincera y tensa la cuerda con el club

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid en estos momentos es una incógnita. El delantero brasileño no ha empezado la temporada de la mejor manera, hasta ahora solo ha conseguido anotar un gol y eso ha provocado que la directiva empiece a dudar sobre su continuidad en el equipo más allá de verano si la situación se mantiene.

A pesar de ello Florentino Pérez sigue pensando que es un jugador con mucho futuro, por lo que hace escasos días desmintió su posible salida, a pesar de que eso suponga una forma para facilitar la llegada de Kylian Mbappé. Ahora unas declaraciones del jugador han vuelto a encender las alarmas en el Real Madrid, ya que no habrían sentado bien a algunos miembros del club.

Rodrygo ha declarado ante los medios de comunicación que no se sentía cómodo con el nuevo rol que ha adquirido en el equipo. El carioca ha señalado que no le gusta jugar como 9, aunque es el puesto que tiene que aceptar en estos momentos el Real Madrid.

Rodrygo Goes celebra un gol con la elástica del Real Madrid

“Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego”, ha explicado el jugador, unas palabras que no han sentado bien a algunos miembros de la cúpula del Real Madrid, según ha informado el periodista Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Según ha apuntado el director de OKDIARIO, desde la directiva habrían vuelto a pensar en su posible venta al final de la temporada si la situación no mejora, pudiendo encontrar así una forma de financiar algunos de los fichajes que Florentino Pérez tiene en la agenda de cara al próximo mercado de verano.

“Empieza a haber movimientos en el Madrid de salida si viniera Mbappé. Podría venderse a Rodrygo. Es un jugador que da mucho dinero y la inversión de Mbappé o Haaland estamos hablando de 250 millones. Ahora mismo está valorado en 100 millones», ha apuntado, por lo que en estos momentos no se puede descartar nada respecto a su futuro en el club más allá del próximo verano.

Florentino Pérez, presidente de ACS. EFE

El cambio de Rodrygo desde la pasada temporada

El brasileño ha dejado claro con estas palabras su descontento con su función en los planes de Carlo Ancelotti. En lo que va de temporada solo ha conseguido anotar un gol y sumar una asistencia en 11 partidos, cifras que contrastan con los buenos datos que consiguió en la campaña anterior, donde se convirtió en la mano derecha de Vinicius y Benzema marcando 19 goles.

Unos datos que han podido ser solventados con el fichaje de Jude Bellingham, que ha conseguido sumar 10 tantos y 3 asistencias en 10 encuentros, convirtiéndose en la estrella goleadora del Real Madrid esta temporada.

Las últimas declaraciones de Rodrygo parecen ser un reclamo directo al de Reggiolo con el que pide más libertad de movimientos para poder sacar a relucir todo su rendimiento, sin embargo, esto solo parece haber tensado más la cuerda con el club, aumentando las dudas que existen con su rendimiento tras estos datos.