No entra en los planes y Florentino Pérez no lo quiere en el equipo: dispuesto a perder dinero a cambio de venderlo cuanto antes 

Florentino Pérez no aguanta más y ha tomado una drástica decisión que espera cumplir de una vez por todas. Un futbolista de la plantilla no cuenta con la presencia que se esperaba debido a su bajo rendimiento y Carlo Ancelotti ya le ha comentado en diversas ocasiones que no cuenta con él en la plantilla.

Hablamos de Ferland Mendy, futbolista francés que llegó en 2019 como una de las peticiones de Zinedine Zidane. El lateral izquierdo se convirtió en uno de los mejores cuando jugaba en el Olympique de Lyon, provocando que el presidente blanco pagará casi 50 millones por su traspaso.

Florentino Pérez posa junto a Ferland Mendy en su presentación

Con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Santiago Bernabéu, su rendimiento disminuyó considerablemente, convirtiéndose en una pieza que genera muchísimas dudas en su esquema. Actualmente parte por detrás de Fran García y Eduardo Camavinga, que sin ser lateral, cumple mejor con las peticiones del italiano.

Florentino lo quiere vender en verano por unos 30 millones

Este pasado mercado estuvo en la lista de descartes de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez lo puso en venta, pero no llegó ninguna oferta que pudiera convencerles. Ahora que saben que en verano de 2024 será la última oportunidad de sacar rédito por él, debido a que tiene contrato hasta 2025. Están dispuestos a ponerle un precio de risa.

Ferland Mendy en un partido con el Real Madrid

Actualmente tiene un valor de mercado de 25 millones, pero el presidente quiere intentar sacar unos 30 “kilos”. Arabia Saudí podría ser uno de los destinos a tener en cuenta. Además, Ferland Mendy mantiene un buen cartel en la Ligue 1, siendo un potencial jugador para el Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi.

De conseguir vender al galo, Florentino irá a por todas con Alphonso Davies, el principal objetivo de la entidad para el carril zurdo. El canadiense es uno de los mejores en su posición y podría salir por unos 80 millones, cláusula que tiene con el Bayern de Múnich.

Florentino Pérez asiste a una reunión en París. EFE/EPA/YOAN VALAT

De cara a la próxima temporada, se espera una gran revolución en el Real Madrid. El plan de Florentino Pérez es dejar atrás a varias leyendas como Modric o Kroos y apostar por la juventud, buscando una renovada plantilla para liderar la próxima década del fútbol europeo.