¿Mbappé ya es madridista? Anuncian un acuerdo con el Real Madrid pero todo se mantendrá en secreto

El culebrón sobre el futuro de Kylian Mbappé continúa. El jugador ha asegurado que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre cual será su destino para la próxima, pero las últimas informaciones aseguran que ya habría llegado a un acuerdo para aterrizar en el Santiago Bernabéu en verano.

Según ha informado Santi Aouna, periodista de Footmercato, ha anunciado que Mbappé y el Real Madrid ya han llegado a un acuerdo. Al parecer el de Bondy ya habría dado el visto bueno a la propuesta de Florentino Pérez, a pesar de que los rumores apuntaban a que su elección no llegaría hasta mediados de febrero.

Kylian Mbappé celebra un gol con Francia. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

En estos momentos son muchas las informaciones que señalan que Mbappé estaría planteándose la posibilidad de aterrizar en la Premier League, siendo el Liverpool el principal interesado en hacerse con su fichaje, pero la información que transmiten desde desde Francia va en otra dirección completamente diferente y la realidad es que desde el entorno del jugador siempre han transmitido que solo se plantean dos opciones. renovar o fichar por el Real Madrid.

El galo estaría muy ilusionado con la posibilidad de jugar en el Real Madrid en la 2024/2025 y ya habría dado el ‘sí’ a la propuesta madridista, ya que considera que su salida no supondría ningún problema para el PSG después de que haya renunciado a las primas de fidelidad y a varios millones por cumplir su sueño de vestir la camiseta blanca.

Kylian Mbappé celebra un gol con el París Saint-Germain. EFE/EPA/YOAN VALAT

El anuncio del fichaje de Mbappé no llegará hasta verano

A pesar que desde Francia ya dan por hecho el fichaje, por ahora ninguna de las dos partes ha confirmado estos rumores. Esta postura de silencio, a pesar de que ya tendrían asegurada su firma, formaría parte de un ‘pacto secreto’ entre el Real Madrid y Mbappé que pasaría por no dar ninguna pista sobre el movimiento para anunciar su llegada al final de la temporada y así no descentrar ni al equipo, ni al jugador francés, por lo que se espera que no sea hasta verano cuando todo se haga oficial.