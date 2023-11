¿Es la ruptura con Antonela el motivo de las actitudes de Messi? La lía con Rodrygo mientras crecen los rumores de divorcio

Leo Messi se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas por los rumores de posible ruptura con Antonela Roccuzzo. Desde la gala de entrega del Balón de Oro son varios los que aseguran que ambos tendrían problemas en su relación y el último lío del jugador sobre el césped parece confirmar que no atraviesa su mejor momento.

Brasil y Argentina se enfrentaron anoche en el Estadio de Maracaná (0-1). El encuentro estuvo marcado por la violencia y Messi mandó a su equipo al vestuario por el incidente con la seguridad del estadio en las gradas, pero además el argentino tuvo un fuerte enfrentamiento con Rodrygo Goes.

Rodrygo Goes calienta durante el partido de Liga entre Real Madrid y Osasuna. EFE/Rodrigo Jimenez

El balón no se estaba jugando cuando el ex del Barça se dirigió hacia el jugador del Real Madrid. Al parecer Rodrygo dijo algo que no sentó nada bien a Messi, que no lo dudó en enfrentarse a él llegando a darle una colleja respondiéndole «¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo«, según ha informado el diario Olé. Esta pérdida de papeles podría ser un ejemplo de que no atraviesa su mejor momento personal.

Aunque no se sabe que fue lo que el carioca dijo que sentó fatal al capitán de la Selección de Argentina esta pérdida de papeles podría confirmar los rumores que hablan de un posible divorcio con Antonela. Cada vez son más los detalles que apuntan a que estaría distanciados como es el hecho de que Messi se haya cambiado su foto de perfil de Instagram, donde antes tenía una imagen familiar y ahora aparece en solitario.

Lionel Messi saluda en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. EFE/ Luciano González

Messi y Antonela duermen en cuartos separados

Además de los gestos que se han podido observar durante la gala del Balón de Oro y en el Instagram del jugador, el periodista argentino Gonzalo Vázquez ha asegurado que la tensión entre la pareja es tal que incluso habrían comenzado a dormir en habitaciones separadas. Por ahora todos son rumores y ni Messi ni su mujer han confirmado nada, pero la situación entre ambos parece estar más tirante que nunca a pesar de que intenten ocultarlo.