¿Otro triunfo de Florentino Pérez sobre Al-Khelaïfi? Han ofrecido al Real Madrid el fichaje que quiere el PSG

Florentino Pérez sigue buscando refuerzos para la defensa tras dar a conocer que estaría dispuesto a cerrar la venta de David Alaba al final de la temporada. Sus lesiones y su bajada de rendimiento han provocado que el Real Madrid se piense su adiós, pudiendo seguir el austríaco los pasos de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo marchándose a Arabia Saudí.

Desde la directiva son varias las opciones que se manejan para fichar a un central, pero una de las que más gusta es la de Leny Yoro, jugador del Lille Olympique Sporting Club que también se encuentra en la agenda del París Saint-Germain.

La mala noticia para los parisinos es que la opción de recalar en el Santiago Bernabéu sería más atractiva para el jugador que la de fichar por el PSG. Según ha informado Defensa Central, su agente, Jorge Mendes, ha ofrecido su fichaje a Florentino Pérez, un gesto con el que confirma la disposición del central por vestir la camiseta blanca.

Florentino Pérez en el Estadio Alfredo Di Stefano. EFE/ Sergio Pérez

Con tan solo 18 años Leny Yoro se ha convertido en uno de los jugadores más demandados de la actualidad. Su buen rendimiento y madurez ha provocado que se cuele en la agenda de grandes clubes como el Real Madrid o el PSG, quienes se enfrentan así en una nueva guerra en medio de conocer la resolución del culebrón por el futuro de Kylian Mbappé.

En estos momentos todo parece apuntar positivamente para los blancos, ya que su agente ha transmitido a Florentino Pérez que estaría encantado con la posibilidad de jugar en el Real Madrid la próxima temporada, el problema es que su elevado coste hace que en los despachos de Valdebebas se piensen su incorporación, a pesar de ser uno de los deseos de la directiva para el mercado estival.

Nasser Al-Khelaïfi en un acto oficial en representación del PSG

El debate de Florentino Pérez con Leny Yoro

El central tiene contrato con el Lille hasta 2025 y un valor de mercado de 25 millones de euros, pero sus buenas actuaciones y el hecho de que se haya convertido en una pieza clave en el conjunto francés ha provocado que el precio de su traspaso se fije en 80 millones de euros, una cantidad que Florentino Pérez no parece estar dispuesto a pagar.

Los planes del presidente pasaban por ofrecer 50 millones para cerrar la operación, pero si no llegan a la cantidad que pide el Lille no lo dejarán salir. Ahora el gran debate de Florentino Pérez pasa por aclarar que hacer con el francés, ya que es consciente de que necesita refuerzos para la defensa y su llegada podría ser muy positiva al equipo, pero consideran que ese precio es demasiado elevado y no quieren hacer locuras.

